[Video] "He aquí esta barriguita", Natti Natasha anuncia su embarazo

Luego de varios años de intentar ser madre, Natti Natasha finalmente cumplió su sueño, al lado de su pareja Raphy Pina.

La cantante compartió la buena noticia en el escenario de los Premios Lo Nuestro, durante su presentación musical al lado de Prince Royce.

Minutos después recibió el premio de Mejor Canción Tropical, por el tema “La mejor versión de mí” que canta a dueto Romeo Santos. Durante su discurso de agradecimiento, aprovechó para externar su alegría por la próxima llegada de su bebé.

“Hoy celebramos por partida doble, este premio que me han dado los fans, y esta bendición que tengo hoy aquí conmigo. Una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras, tantos años que los doctores me decían que no iba a poder ser madre, y he aquí esta barriguita de seis meses. Este príncipe o princesa va a tener a los mejores fans del mundo”.

Cabe recordar, que hace algunos años la cantante había recibido el diagnóstico de que no podría tener hijos, lo que la sumió en una fuerte depresión, por lo que hoy se siente doblemente agradecida.