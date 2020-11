[Video] "Otra vez me tocó la ansiedad y la depresión", confiesa J Balvin

La fama y el éxito no son garantía de salud mental, eso quedó demostrado ante la reciente confesión de J Balvin donde compartió con sus más de 44.8 millones de seguidores en Instagram que nuevamente se enfrenta a la ansiedad.

“Sé que he estado perdido de las redes; como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, explicó el intérprete de “Blanco” y otros sencillos que siguen ganando popularidad en plataformas como Spotify y YouTube.

A través de sus stories explicó que se ha alejado de las redes sociales debido a que no atraviesa su mejor momento, “no me gusta fingir que todo es felicidad (…) También soy frágil y vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”.

Fue tras su participación el pasado sábado 31 de octubre en el concierto especial a cargo de Fortnite que, José Álvaro Osorio Balvin -más conocido por su nombre artístico- se distanció unos días de sus cuentas personales en internet.

Cabe recordar que no es la primera vez que el cantante de fama internacional confiesa sentirse de esta manera.

Apenas hace unas semanas -el 24 de octubre- posteaba una fotografía donde se le observaba cabizbajo con el mensaje “aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro. Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”.

