No soy de este mundo: Paty Navidad dice que es extraterrestre 

Durante los episodios del reality show "La Casa de los Famosos" los espectadores disfrutan de controversias y hasta peleas, pero esta vez Patricia Navidad protagonizó un momento extraño para sus compañeros.

En el segundo capítulo del programa la actriz mexicana le dijo a Osmel Sousa durante una conversación que ella no se sentía parte de este mundo, e incluso creía que era una extraterrestre.

Puedes leer también: ¡Sálvame de quedarme sin boletos! RBD anuncia las fechas para su gira en México

“Ya ves que me relacionan con extraterrestres por las cosas que hablo y sí, yo siento que no soy de este mundo”.

Ante esto, Sousa le preguntó que si no siente que pertenece al planeta Tierra entonces de dónde provenía y ahí se desataron una serie de términos por parte de Navidad.

“Yo siento que soy una pleyadiana que anunnaki, aunque algunos me dicen reptiliana”, dijo entre risas la también cantante.

@chismeyouber2 #lacasadelosfamosos3 ♬ sonido original - Chismeyouber 2

¿Qué son los pleyadianos, annunakis y reptilianos?

Según la ufología, los extraterrestres nórdicos vienen de los humanoides ficticios de las Pléyades y que según las descripciones, son seres de alrededor siete pies de altura, ojos azules y cabellera rubia.

Celebridades Premios BAFTA: de Guillermo del Toro a Ana de Armas, aquí la lista de nominados

Por otro lado, los annunakis fueron una civilización mesopotámica que se presumían dioses, pero se tiene la creencia de que en realidad provienen de otro mundo y llegaron a colonizar la Tierra.

Finalmente, los reptilianos son seres de los que más se llegó a hablar en redes sociales. Se trata de hombres lagarto o reptiles humanoides que aparecen en la literatura fantástica y se relacionan con teorías conspiratorias.

Los usuarios no dejaron pasar la situación y tomaron a broma lo dicho por Paty, pero posteriormente ella continúo diciendo que no se siente una persona terrestre, “no me siento de acá, no encajo”, dijo ahora frente a varios de sus compañeros.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music