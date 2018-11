Paulina Rubio expresa “su amor” por Trump y la tunden en redes

La cantante Paulina Rubio intentó utilizar la ironía y sarcasmo sobre Donald Trump… y no lo hizo muy bien que digamos.



“La Chica Dorada” participó en el concierto Las que Mandan en Los Ángeles, California, cuando de pronto expresó: “Donald Trump, we like you”, “we love you, Donald Trump”.

“Qué gusto, qué honor. Estoy muy feliz y emocionada de estar esta noche aquí ¿Están listos? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las que mandan! Donald Trump, we like you. ¡Nos gustas, nos agradas, Donald Trump!”, gritó frente a sus fanáticos en el evento en el Forum de Inglewood.

“Donald Trump, we like you (te queremos)...”, @PaulinaRubio en el concierto #LasQueMandan #RMSNoticias ⭐️✨ pic.twitter.com/vOdm1NEPrr — RMS (@RMScanal) 18 de noviembre de 2018

Cuando mencionó a Trump, hubo algunos gritos y abucheos, pero fue evidente que la expresión confundió a muchos de los asistentes, sin que Paulina reforzara ni tratara de aclarar el comentario.



El video de lo ocurrido en el concierto empezó a recorrer las redes sociales y las críticas contra la ex Timbiriche no se hicieron esperar.

Tras el show, Paulina ofreció una entrevista a los organizadores del evento, en la que dejó entrever que sus palabras a favor de Donald Trump no eran más que sarcasmo y un intento de ironía.

Ver esta publicación en Instagram #AboutLastNight #GoodVibes #ShowTime #GoldenGirl #LA #lasquemandan 🤩🌟✨💫💛 @iloveklove #Deseo #SuaveYSutil Una publicación compartida por Paulina Rubio (@paulinarubio) el 18 de Nov de 2018 a las 4:36 PST Ver esta publicación en Instagram #LaNocheDeAnoche en @theforum #lasquemandan #klove #deseo ⭐️ #makelovenotwar #goldengirl #suaveysutil 🌪💛📸🎸🎼🎤 #GirlPower👊🏻 #womenempowerment Una publicación compartida por Paulina Rubio (@paulinarubio) el 18 de Nov de 2018 a las 4:42 PST

“Estábamos aquí antes de que él fuera presidente, dice mi mamá”, se oye decir a Rubio.



En otra entrevista a la cadena Univision, Rubio pretendió explicar su mensaje al referirse otra vez a Trump: “señor presidente, usted que nos quiere tanto, nosotros lo queremos, quiéranos. No vamos a hacer el muro. Lo queremos”.

Sin embargo, tuvo que acudir a su cuentas de redes sociales para aclarar lo que dijo:

A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado.

||Con información de Notimex||