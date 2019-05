Por una patada voladora, Arnold Schwarzenegger casi muere... pero de miedo

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, recibió tremenda patada voladora durante un evento deportivo en Sudáfrica que lo hizo "temblar" de miedo.

Schwarzenegger se encontraba en el Arnold Classic Africa Festival en Sandton, Johannesburg, Sudáfrica, cuando un sujeto llegó de la nada y lo golpeó en la espalda.

Tras ello, los fans de Schwarzenegger se preocuparon por su salud, sin embargo, el actor indicó que " no hay nada de qué preocuparse".

"No hay nada de qué preocuparse. Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Me di cuenta de que me pateó cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi snapchat", dijo en twitter.

El hombre que le propinó la patada voladora fue capturado por un guardia de seguridad, pero hasta ahora se desconoce la razón del ataque.

Ver esta publicación en Instagram Block or charge? Una publicación compartida de Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) el 18 May, 2019 a las 10:40 PDT