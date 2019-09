[Video] Así reacciona Kim Kardashian al enterarse que da positivo a lupus

Un nuevo escándalo rodea a la socialité Kim Kardashian, ya que esta vez su salud fue motivo de tendencia en las redes sociales.

En un adelanto de la temporada 17 de su serie “Keeping Up With the Kardashians”, la influencer da a conocer los resultados médicos de sus estudios, los cuales dan positivo a lupus y artritis reumatoide.

Tras sentir algunos síntomas que, de acuerdo a la empresaria, le comenzaron a preocupar, decidió someterse a una serie de análisis, “Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando”, mencionó Kim en el avance de la temporada.

El diagnostico sobre la salud de la esposa de Kanye West fue confirmado por su médico Daniel Wallace, quien le informó que sus anticuerpos son positivos al lupus y artritis reumatoide..

El doctor mencionó una serie de efectos secundarios, aunque puntualizó que el estudio no es concluyente, ya que no determinan la presencia de alguna de las enfermedades, por lo que podría tratarse de un falso positivo según lo declarado por el doctor.

Kim Kardashian se vio claramente afectada al recibir la noticia, la cual comunicó a su familia entre lágrimas y con la incertidumbre por los próximos estudios clínicos que le esperan para confirmar sus padecimientos.