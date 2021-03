"Me costó asimilarlo", Regina Blandón sufrió abuso sexual a los 6 años

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la actriz mexicana Regina Blandón, mejor conocida por interpretar a “Bibi” en la serie de La Familia P. Luche, confesó que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía seis años de edad.

La revelación la realizó durante una entrevista para el programa “De primera mano”, mientras promocionaba un proyecto que apoya a organizaciones en busca de erradicar la violencia de género, esto luego de que le cuestionaran si habría sido víctima alguna vez, ahora que muchas mujeres han alzado la voz para denunciar acoso o abuso sexual.

“Como a los 6 años sufrí un caso de abuso sexual que no pasó a más, porque justo el Sistema de Justicia tampoco permitió, o sea, mis papás tampoco quisieron ‘que ella se pare en un juzgado o en donde sea a declarar algo’, como revivir y demás porque era yo muy pequeña”, expresó.

De acuerdo con Blandón sus padres tuvieron conocimiento, sin embargo, no quisieron exponerla al difícil proceso legal debido a su corta edad.

Asimismo, aseguró que el agresor no fue un familiar, pero si un hombre cercano a su entorno, pues era una persona que trabajaba en la casa donde ella vacacionaba junto a su familia cuando era niña.

Por otra parte, la protagonista de “Mirreyes contra Godínez” afirmó que le costó mucho trabajo asimilar lo sucedido, incluso durante la confesión se le notó visiblemente incómoda y prefirió no dar más detalles de su caso cuando se le preguntó si hubo alguna violación; no obstante, invitó a las personas a alzar la voz cuando sean víctimas.

“Abuso o acoso, creo que, o sea, si fue un acoso sexual en la integridad de la palabra, pero yo prefiero como no ahondar en el tema porque es como ponerle etiquetas a lo que es importante en el abuso, acoso o lo que sea, si fue algo que me costó mucho tiempo como asimilar, pero que sepa todo mundo que cualquier cosa que se siente incómoda y que no se puede platicar o que se sienta como un abuso de poder o lo que sea, hay que hablarlo”, enfatizó.

Finalmente reconoció que no le ha resultado nada fácil apoyar en un tema tan delicado como es el de la violencia hacia las mujeres, sin embargo, dijo que ella se ha “aventado al vacío” en la defensa.

“Definitivamente estar en el escrutinio público es difícil, pero si no lo usas para bien en esta época en la que las medias tintas tal vez no nos ayudan tanto, pues ni modo hay que aventarse al vacío y es también una responsabilidad de todos estar informados”, puntualizó.