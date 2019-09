Filtran video sexual de ¿Vadhir Derbez? y esto es lo que dice al respecto

En redes sociales circula un video en donde supuestamente aparece Vadhir Derbez desnudo y masturbándose, sin embargo, tras ser cuestionado sobre ello, el actor lo tomó con humor y dijo que "esas son jaladas".

La grabación se puede ver que un sujeto se está masturbando, varios de los usuarios de redes indicaron es el mismísimo Vadhir, pero el actor salió a desmentirlo y dijo que está muy sorprendido, pues siempre cuida su imagen.

Vadhir mencionó que es coqueto y de repente se deja llevar, pero " evidentemente el del video no soy yo", y le mandó un saludo a su doble que "se ve que la está pasado muy bien".

"La verdad es que quiero comentar de ese video que está circulando, soy una persona que cuida mucho su imagen, también soy coqueto y de repente me dejo llevar, pero nada les cuento que amanecí el día de hoy y que me había llegado este video, que estoy muy sorprendido, y la verdad es que esas sí son jaladas".

"Le mando un saludo a mi doble donde quiera que esté, que se ve que se la está pasando muy bien, un saludo con la otra mano, o no mejor sin manos , ya para quitarnos del cochinero".

El actor aprovechó el momento y promocionó la película "Como si fuera la primera vez", en la cual es protagonista, e invitó a sus seguidores a verla en la pantalla grande.

"Si me quieren ver a mi, evidentemente el del video no soy yo, se pueden ir al cine a ver Como si fuera la primera vez, se la van a pasar increíble viendo esta película, ahí sí me podrán ver, y espero que la disfruten tanto como la está disfrutando este chavo, como disfruta sus asuntos, espero que les guste tanto como a él le gusta estar consigo mismo".