[Video] ¡Captan a Taylor Swift bailando borracha en un bar!

Taylor Swift fue captada en estado de ebriedad bailando y cantando su éxito "You need to calm down" en un bar el sábado por la noche.

El momento fue subido a las historias de Instagram de Akeria Davenport, quien la acompañaba para celebrar las 10 nominaciones que la cantante obtuvo en los MTV Video Music Awards.

En la grabación se puede ver como sin pena alguna, Swift se deja llevar por la música, alborotando su cabello y bailando con parte del elenco de su nuevo clip que también se encontraba en el lugar.

drunk taylor y bailando era todo lo que necesitaba para un domingo a la mañana pic.twitter.com/d02qCGjymw — tami; 🏹 (@untouchedstyle) August 11, 2019

Incluso se le mira un poco mareada y fuera de lugar, situación que los usuarios de redes no dejaron pasar y que ahora ha sido fuente de algunos memes en Twitter volviendo tendencia el hashtag #DrunkTaylor

Yo soy la drunk Taylor en las fiestas pic.twitter.com/Cj1bWI0kMc — Belén (@Belen_Swift13) August 11, 2019

Drunk Taylor travels pic.twitter.com/Q21g7wD0x9 — 🍓sarah-kelly🇫🇷 (@thelasttay) August 11, 2019

Cabe destacar, que la artista es mundialmente famosa no sólo por su vida amorosa y sus salidas con su cercano círculo de amigos.