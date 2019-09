"Te estás destruyendo amiga", Bárbara de Regil critica consumo de alcohol y taquitos

Una de las características de la actriz Barbara de Regil es su vida saludable que combina con rutinas de ejercicio y comida saludable, hábitos que comparte con sus seguidores en redes sociales.

Ahora la intérprete de “Rosario Tijeras” enloqueció a las redes sociales con la publicación de un video donde menciona que el consumo del alcohol y la comida no saludable puede destruir la salud, "te estás destruyendo amiga".

“Tienes que enamorarte de ti, como te enamoras de cualquier wey…Todo eso es amor propio, todo eso es amarte a ti, quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estás destruyendo amiga”, mencionó en un video.

Uuuuy...una disculpa a Bárbara de Regil. No soy digna de respirar el mismo aire que ella por gorda y borracha 😭🐽 pic.twitter.com/1pbIrrmz0N — Karen Hdz (@AnKanis4) September 12, 2019

Ante este certero comentario, las redes sociales comenzaron a reaccionar en forma de memes, otros dando la razón a la actriz y otros en tono de burla. Ante ello, Regil incluso dio retweets y comentó las opiniones de los internautas a los que agregó los efectos en la salud de comer grasa.

pic.twitter.com/cnx8VaGFOh — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) September 12, 2019

Aquí algunos de los mejores memes ⬇