Triste Navidad para Yadhira Carrillo y Juan Collado: “Nos dejaron sin Santa Claus y sin trabajo”

La vida de la actriz Yadhira Carrillo ha dado un giro completo desde que su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En víspera de la Navidad, la artista visitó a su marido en el Reclusorio Norte, donde al ser cuestionada por la reportera de Telemundo, afirmó que era “el día más injusto de toda la historia de Yadhira Carrillo y Juan Collado”.

“Estamos viviendo una injusticia brutal en México”, remató.

Admitió que Collado “está quebradísimo, tristísimo, destrozado… no lo merece”.

Sobre las fundaciones que apoyaba Collado, dijo que no habría Navidad, porque nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo, sin vida inmerecidamente”.

“Esa gente se quedó sin trabajo, los niños que recibían ayuda para el cáncer, mis perros de la también, todos estamos sin un peso”, expresó.

Cabe recordar que las cuentas bancarias del abogado del expresidente Enrique Peña Nieto están bloqueadas por presuntas transferencias irregulares y blanqueo de capitales.

Las declaraciones de la actriz la pusieron en el centro de la polémica de las redes sociales y recibió duras críticas.