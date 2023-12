¿La Virgen de Guadalupe habló con Jaime Maussan? En redes reviven la polémica declaración

Jaime Maussan vuelve a ser el centro de la polémica, después de que en redes sociales revivieran una entrevista en donde el experto en fenómenos OVNIS, compartió una experiencia inusual con la Virgen de Guadalupe.

El investigador y presentador mexicano de televisión se presentó con Gustavo Adolfo Infante en dónde fue cuestionado sobre su fe, ahí relató que durante una exploración de la imagen de la Morenita del Tepeyac, la figura le habló en un tono enérgico que lo convenció de su existencia.

“Soy muy ferviente de la Virgen de Guadalupe porque tuve una experiencia personal. En septiembre de 1991 estábamos un equipo, se nos dio acceso al camerino de la virgen después de uno o dos años de solicitarlo. Estábamos haciendo un video y queríamos ver los ojos, en los ojos está reflejado Juan Diego, todos los personajes que estaban ahí, es una cosa excepcional”, aseguró.

Maussan detalló que 30 años atrás, él y su equipo acudieron analizar la imagen y con una cámara especial observaban las pupilas de la santa en busca del reflejo de Juan Diego, mientras él se encontraba de frente a la Virgen de Guadalupe, la figura se comunicó.

“Hubo un momento muy profundo, muy fute. Una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza, me dijo -¿qué quieres de mí?- como vigorosa, un poco enojada. Yo me asusté muchísimo, no me lo imaginé, sé que fue real”, dijo el periodista.

Jaime Maussan aseguró que desde ese momento se convirtió en un creyente de la Virgen de Guadalupe y confirmó que no sólo era una pintura creada por los españoles.

“Ahí me di cuenta que esa imagen, digan lo que digan, no me importa, está viva, hay una presencia viva ahí, porque imagínate cómo ha durado casi 500 años sin perturbarse. Es algo que supera la comprensión humana. Yo al principio no creía en la Virgen, pensé que había sido pintada, era un engaño de los españoles y ahí comprendí que ella se aparece, genera este fenómeno para salvar al pueblo de México”, agregó Maussan.