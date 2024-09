Wendy Guevara responde al papá de Agustín por decir que no lo apoyaron en LCDLF

Sin guardarse nada y de manera contundente, Wendy Guevara respondió a Marcelo Fernández, papá de Agustín, tras decir que su hijo había jugado solo en La Casa de Los Famosos México porque nadie le brindó apoyo.

A poco más de una semana para que finalice la segunda temporada de La Casa de Los Famosos, algunas polémicas continúan incluso fuera del reality. Uno de esos casos es el de Agustín Fernández y la falta de ropa de la que se ha quejado desde la semana uno, pues mientras él dice que no ha recibido nada, sus amigos Nicola Porcella y Wendy aseguran que sí le enviaron, pese a que no pagó por ella, pero nunca lo usó porque no le gustó.

Ahora, El Viejón, como apoda Agustín Fernández a su papá, se conectó por videollamada a La Casa de los Famosos y al dedicar un mensaje de apoyo a su hijo aprovechó para lanzar una indirecta a Wendy Guevara y Nicola Porcella, a quienes se ha responsabilizado por la situación que enfrenta el participante argentino con la ropa.

“No estás solo hijo, está papá, está mamá también, te super extrañamos (...) Si papá hubiera estado en México no te hubiera faltado ropa, te lo juro, pero voy a estar ahí. Peleaste solo, hijo, ya ganaste, jugaste solo, eso es ser campeón”, dijo entre lágrimas el papá de Agustín.

Aunque en su mensaje Marcelo Fernández nunca mencionó a Wendy o Nicola, varios usuarios en redes sociales fueron a pedirle una respuesta a la influencer sobre la razón por la que Agustín lleva semanas sin recibir ropa y le ha pedido a sus compañeros.

¿Qué respondió Wendy al papá de Agustín?

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México respondió al papá de Agustín Fernández que ningún diseñador quiere vestir a su hijo por las criticas que hizo a la ropa que le mandaban.

“Cuando entré a La Casa de Los Famosos yo me llevé mis vestidos, yo hice mis maletas, yo aparté mi stylist. Mi amigo Carlos Zermeño me mandaba ropa, nunca le regresé un vestido ni dije `vestido feo o de payaso´", dijo Wendy sobre algunos comentarios de Agustín a la ropa que Nicola le consiguió.

Además, mediante una transmisión en vivo, la influencer también dijo que ella nunca habló mal de alguien dentro de La Casa de Los Famosos.

"Nunca hablé mal de nadie dentro de la casa y si hablé no la cagué tanto”, dijo.

De igual manera aprovechó para señalar que retiró su apoyo a Agustín por los comentarios mal intencionados que hizo sobre otros participantes del reality solo para quedar bien.

“Yo no me iba a poner a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos o ideas por quedar bien con alguien de un cuarto que pensaba iban a ser los fuertes (...) Como no hablan de las acciones que ha hecho, lo que ha dicho o de los que se burlaba”.