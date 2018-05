¿What? Señalan a Jared Leto por acosar a menores de edad

El día de hoy Jared Leto fue señalado por supuestamente haber acosado sexualmente a modelos menores de edad.

La polémica se dio luego de que varias denunciantes anónimas utilizaran la web Gossiprocks.com para contar sus experiencias en las que dicen que Leto las acosó.



Además de las denuncias, Dylan Sprouse, exestrella de Disney por la serie "The Suite Life of Zack and Cody", publicó un tuit donde de manera sarcástica cuestionó al actor.

"Oye Jared Leto, ahora que te has mandado mensajes privados con todas las modelos entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?".

He starts at 18 on the Internet? — James Gunn (@JamesGunn) 16 de mayo de 2018

Asimismo, el cineasta James Gunn, director de "Guardianes de la Galaxia", quien cabe destacar ya había acusado al ganador del Oscar por dormir con dos menores, se burló preguntando: ¿Él empieza a los 18 en Internet?".