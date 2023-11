Will Smith niega haber tenido intimidad con Duane Martin, su compañero en el Príncipe del Rap

Will Smith está envuelto en una nueva polémica, un ex asistente del actor dio una entrevista en la que afirmó haber descubierto a Smith manteniendo en relaciones sexuales con Duane Martin, su compañero en el show noventero, “El Príncipe del Rap”.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Fue en el programa Tasha K, donde Bilaal, quien también se presentó como un viejo amigo de Will, aseguró que encontró al actor y a Duane Martin teniendo sexo en un camerino.

"Abrí la puerta del camerino de Duane y fue entonces cuando vi a Duane teniendo sexo con Will”, aseguró.

Will Smith will WISH this interview NEVER happened! This is one of the closest people to Will aside from Jada to sit down and tell all about him. From meeting Jada, Tupac, Will’s sexuality and manhood size, he KNOWS and TELLS it ALL‼️@bopulent



You can watch this FULL interview… pic.twitter.com/uSjwqB2j8V — Tasha K | UNWINEWITHTASHAK (@unwinewithtasha) November 14, 2023

OMG! Will Smith responde a Jada Pinkett tras revelaciones en su libro Worthy

El hombre dio detalles íntimos del supuesto encuentro entre ambos actores, además, de datos de la relación matrimonial de Will Smith y Jada Picket.

De acuerdo con el portal TMZ, el equipo de Will negó que las declaraciones del ex asistente de la celebridad de Hollywood fueran ciertas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Esta historia es completamente inventada y la afirmación es inequívocamente falsa", dijeron.

El medio también tuvo contacto con Jada Picket quien afirma que comenzarán una demanda legal contra Bilaal.

Respecto a Duane Martin, no tiene planes de responder públicamente a los señalamientos, ya que considera que lo dicho por el exempleado de Will es totalmente ridículo.