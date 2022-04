¿Cómo la bofetada de Chris Rock le cambió la vida a Will Smith?

Este 2022 nadie se imaginó y mucho el propio Will Smith que la entrega número 94 de los premios Oscar marcaría un antes y un después en su carrera. Por un lado tras haber obtenido su tercera nominación, el actor finalmente ganó la ansiada estatuilla dorada por la película Rey Richard: una familia ganadora, donde Smith interpreta al padre las famosas hermanas Williams.

Sin embargo, el también "Príncipe del Rap" nunca podría imaginarse que previo a ganar dicho galardón, viviría uno de los momentos más penosos de su carrera.

La bofetada que cambió la vida de Will Smith

Fue el pasado 28 de marzo cuando durante la gala Chris Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Oscar al Mejor Documental e hizo una broma acerca de la cabeza rapada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott "G.I. Jane".

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith ante el desconcierto generalizado. Esa frase fue censurada en la emisión televisada para Estados Unidos, pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo.

A partir de este momento y pese a recibir después el Oscar como Mejor Actor, todo se derrumbó para Will pues su reacción se viralizó en redes sociales hasta el punto de que varios miembros de la comunidad actoral empezaron a pedir que su premio le fuera retirado.





El rechazo de Hollywood

La noche más importante de Hollywood llevó a la industria a condenar la reacción de Smith, que finalmente se volvió tendencia en redes sociales.

Muchos de sus compañeros no entendieron cómo fue posible que algo así llegara a pasar ante millones de personas que presencian los premios cada año, aunque fue el año pasado cuando los premios tuvieron su peor audiencia en años.

Artistas como Jim Carrey, Amy Schumer, Mia Farrow y Sophia Bush se pronunciaron en contra del actor argumentando que "no había excusa" para su comportamiento y acusándolo de tener "una masculinidad tóxica".

Luego la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció el viernes pasado su sanción de prohibir al actor asistir a la ceremonia de los premios Oscar durante los próximos 10 años debido a la bofetada.

En una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos 10 años a Smith "no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia".

La Academia adelantó la decisión sobre las sanciones luego de que el actor renunciara a su puesto en la organización. / Foto: AFP

Will Smith irá a terapia

De acuerdo con el diario The Sun, Will Smith irá a terapia para tratar sus "problemas infantiles no resueltos pues se sabe que está luchando para salvar su carrera y reputación" después de lo sucedido el escenario de los Oscar.

Una fuente cercana a Mark Manson, quien coescribió las memorias de Smith de 2021, dijo que el actor estaba "profundamente alterado" por los comentarios de Rock sobre la alopecia de su esposa, ya que lo llevaron directamente a su traumática infancia.

Smith reaccionó violentamente después de sentirse como un "cobarde" por no haber intervenido cuando vio a su padre golpear brutalmente a su madre cuando tenía nueve años.

“Will estaba profundamente afectado por los comentarios degradantes de Chris sobre la alopecia de su esposa. Fue llevado directamente a la infancia, viendo a su madre siendo abusada por su padre".

Asimismo, la fuente aseguró que el actor está horrorizado por el giro que dieron las cosas.

"Está lleno de una profunda sensación de vergüenza. Pero está feliz de tener más terapia para sus problemas infantiles no resueltos y hará lo que pueda para corregir su momentáneo lapso de juicio".

La decisión llega luego de que el actor se disculpara en redes sociales y posteriormente, renunció a la Academia de Cine lo que fue aceptado de manera inmediata.

“He traicionado la confianza de la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Mis acciones en la presentación de los 94 premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. Por lo tanto, renuncio a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada.

La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas".





Ventas de su biografía se disparan

Sin embargo, parece que no todo ha sido negativo para el actor pues dicho incidente ha tenido un efecto positivo en las ventas de su biografía, que según USA TODAY se han disparado hasta el punto de ser uno de los libros más vendidos.

El libro debutó en la lista en noviembre pasado en el puesto 3 y permaneció en la lista durante 15 semanas y ahora se encuentra en el número 73.

En el libro, el actor detalla su vida dentro y fuera del centro de atención, desde sus inicios en la carrera de rapero en Filadelfia hasta su problemática relación con su padre abusivo.

Con la ayuda del escritor Mark Manson, Smith reflexiona sobre los aspectos más destacados de su impresionante carrera: como conocer a Nelson Mandela y ser seleccionado por el productor ejecutivo Steven Spielberg para protagonizar la película de 1997, "Men in Black", pero sin dejar de compartir sus momentos más bajos como celebridad, padre, hijo y esposo.

Con información de EFE