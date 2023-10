Will Smith responde a Jada Pinkett tras revelaciones en su libro Worthy

Luego de que Jada Pinkett revelara a través de su libro de memorias "Worthy", diversas facetas de su ex relación con el actor Will Smith, éste le respondió por medio de un correo electrónico enviado a la redacción del periódico The New York Times.

Entre otras cosas, la actriz de 52 años detalló en su libro y en una entrevista con NBC que desde hace varios años ya no es esposa del "Príncipe de Bel-Air" y que incluso su separación ocurrió antes del escándalo del actor en los Oscar, cuando abofeteó a Chris Rock y del mismo modo, abundó sobre su consumo de psicodélicos.

Ante esto, Will Smith aseguró en el mail que leer las memorias de Jada Pinkett "lo despertaron" y que "ella había vivido una vida más al límite de lo que él creía, y es más resistente, inteligente y compasiva de lo que él pensaba".

El protagonista de En busca de la felicidad dijo además que "cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida", escribió, "se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles".

"He pasado por un gran desafío de algunas de las críticas más duras con cosas que no son ciertas, y tuve que aguantar eso. Así que puedo afrontar por completo la verdad”, concluyó.

Otra de las revelaciones que hizo Jada Pinkett anteriormente, es que Chris Rock, el actor que recibió la bofetada de su exesposo, la invitó a salir en cuanto escuchó rumores sobre un posible divorcio.

“Creo que todos los veranos salían informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar”, relató la actriz.

Pero ella, obviamente, rechazó al comediante y antes de ser humillado por Will por la cachetada, Jada lo hizo por teléfono.

Con información de Aurora Rocha | El Sol de México