¿Will Smith y Chris Rock coincidieron en la fiesta después del Oscar? Así fue su noche tras cachetada

A pesar de que la situación se tornó tensa en la gala de los premios Oscar, debido a la bofetada que recibió Chris Rock de parte de Will Smith, el ganador a Mejor Actor de la Academia no dudó en divertirse en la fiesta de la gala, donde bailó y cantó sin presentar ningún tipo de remordimiento.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor viralizó su alegría de haber ganado un premio Oscar, pues en diferentes videos mostró sus mejores pasos de baile durante la fiesta post entrega de las estatuillas.

Al tratarse de una situación tan tensa como golpear a alguien en plena ceremonia, los retractores de su actuar no se hicieron esperar y, en la caja de comentarios, reprocharon a Will de que disfrutara de la fiesta luego de provocar el escándalo de la gala de premios.

“Desde cuándo está bien acercarse y golpear a alguien simplemente por hablar?”, “¿Reaccionarías de esa manera si Mike Tyson hubiera hecho la broma?, no, no lo harías. Qué hombre tan débil demostrarse ser”, escribieron algunos de sus seguidores.

A pesar de los señalamientos, Will Smith disfrutó de la fiesta de Vanity Fair, pues en imágenes se le apreciaba cantar y bailar sin que soltara su estatuilla del Oscar a Mejor Actor por la película Rey Richard: Una Familia Ganadora.

Durante la fiesta el actor también tomó selfies con sus fanáticos, quienes lo acogieron y abrazaron tras lo ocurrido con Chris Rock.

While the internet is having an apoplectic fit over the normalization of violence Will Smith displayed to millions tonight, he’s over at the Vanity Fair after-party having a fantastic time. pic.twitter.com/RcojM7ekls — Toby Bartlett  (@tobybartlett) March 28, 2022

¿Con qué famosos celebró Will Smith?

Will Smith celebró a lo grande su estatuilla, pues lo hizo junto a su familia y grandes amigos de la industria.

Al actor de Filadelfia se le vio celebrar con sus hijos, Willow, Jaden y Trye Smith. Además de compartir abrazos con Serena y Venus Williams, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Dakota Johnson, Kevin Costner, Chris Pine, Olivia Colman y Natalie Portamn.

Se dio a conocer que, luego de recibir la bofetada, el gran ausente de la noche fue Chris Rock, pues no se reportó interacción entre ambos actores durante la celebración.

Will Smith at the Vanity Fair after party, having the time of his life after assaulting Chris Rock#WillSmith #ChrisRock #AcademyAwards2022 #Oscars pic.twitter.com/II85E3LyUk — shapeshifting101 (@shapeshifting11) March 28, 2022

Will Smith se disculpa

A pesar de haber disfrutado de la fiesta a lo grande, Will Smith expresó su disculpa a la Academia y a su compañero actor, Chris Rock.

Nuevamente Smith recurrió a sus redes sociales para hacer viral su postura de arrepentimiento por su comportamiento ante los chistes de Chris Rock.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Kada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris, me pasé de la raya y me equivoqué”, expresó el actor.