¿William Levy y Samadhi Zendejas andan? Elizabeth Gutiérrez confirma la ruptura

William Levy está nuevamente en una polémica por un supuesto triángulo amoroso y la confirmación de su divorcio con Elizabeth Gutiérrez, tras 20 años juntos y dos hijos en común.

Fue la misma presentadora quien dio a conocer su separación del actor cubano a la revista Hola! US.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, dijo Elizabeth a la revista.

Gossip Shakira lanza indirecta a Piqué: "me arrastraba, ahora soy libre”

La también actriz no ocultó lo difícil que está siendo para ella tener que pasar la página de una relación que estuvo plagada de rumores por los supuestos amoríos que William Levy tuvo con distintas actrices.

Gutiérrez no se guardó nada y describió que en este momento se siente en medio de un océano en el que está tratando de sobrevivir, por otro lado, no reparó en asegurar que Levy es el amor de su vida.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”, expresó la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elizabeth Gutierrez 🪬 (@gutierrezelizabeth_)

En la entrevista, Elizabeth Gutiérrez también dio a conocer que ella y William ya no viven juntos desde hace un mes, ella está con su hija de 14 años en un departamento, y Levy está con su hijo de 18 años en la casa en donde compartían los cuatro como familia.

¿Samadhi Zendejas y William Levy tienen una relación?

Samadhi Zendejas y Willian Levy trabajaron juntos en la telenovela “Vuelve a Mí” que se transmitió por Telemundo en 2023, y desde hace unas semanas se estrenó en Latinoamérica.

Desde que la telenovela comenzó se empezó a relacionar a los actores como algo más que simples compañeros de reparto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por S A M A D H I Z E N D E J A S (@samadhiza)

El domingo pasado, Samadhi publicó en su cuenta de Instagram una historia que levantó dimes y diretes y se le interpretó como una forma de presumir su relación con Levy.

“Gracias por sus mensajes a los que ya están viendo la serie en su semana de estreno en plataforma. ¿Quién creen que tiene mejor playlist? ¿William Levy o yo?”, escribió Samadhi Zendejas.

Historia de Samadhi Zendejas en Instagram. / Foto: Cortesía @samadhiza

Otra publicación que también llamó la atención en redes sociales fue un TikTok de Samadhi Zendejas que mostraba su emoción por la grabación de la escena de una boda con William Levy.

Los seguidores de la actriz hicieron decenas de comentarios en donde de aseguraron que Zendejas no podía ocultar la atracción por el actor.

"El amor de William y Samadhi traspasó la pantalla", "Ella se ve enamorada", "¿Soy la única que ve que ambos se miran con amor?", fueron algunos comentarios en la publicación.

#parati ♬ sonido original - samadhiza @samadhiza_ Acompañame a mi boda. Siempre soñe con este dia, mi boda y fue muy linda (aunque sea de mentira) 🥰 #foryou

Esta no es la primera vez que William Levy es relacionado románticamente con alguna protagonista de telenovelas, en el pasado, también se dijo que sostuvo un romance con Maite Perroni cuando estelarizaron “Cuidado con el ángel” y también con Jaqueline Bracamontes durante las grabaciones de “Sortilegio”.