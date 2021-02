"Ya no creo en la inmunidad", Galilea Montijo da positivo a Covid por segunda vez

La conductora de televisión Galilea Montijo informó que dio positivo a Covid-19 por segunda vez, sin embargo, resaltó que los síntomas son leves, pues presenta dolor de cuerpo y garganta.

"Desde el lunes pasado me levanté muy temprano vomitando y mi hijo Mateo presentaba fiebre", declaró.

Tras acudir a un laboratorio para hacerse la prueba rápida, le confirmaron de nueva cuenta el contagio, pero ahora sin los síntomas alarmantes como falta de aire y sofocación. Cabe resaltar que en la segunda semana de noviembre pasado, la conductora dio positivo a coronavirus por primera vez.

➡️ Los dejaré de ver unos días: Galilea Montijo da positivo al Covid

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo)

"Le hablé a nuestra productora Andy, avisando que volví a salir positiva y mi responsabilidad era quedarme en casa, me regresé, ya no acudí a Televisa San Ángel este lunes 22. Ya en casa me llegan los resultados de la prueba más segura y sí salí positivo", relata.

En declaraciones al programa Hoy, agregó: "Presento el mismo dolor de cuerpo que la vez pasada, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra, ahora no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque la vez pasada fue terrible. Fiebre no me ha dado. A Mateo le dio mucha fiebre en la madrugada, él y yo fuimos los únicos que salimos positivo, Fer, mi esposo, es negativo, gracias a Dios. Entonces ya lo mandamos a dormir a la tina".

➡️ Daft Punk: La importancia del dueto francés que rechazó a Madonna

Celebridades Extorsionan a Galilea Montijo con supuestas fotos íntimas

Respecto a las versiones acerca de que quienes adquieren inmunidad tras contagiarse del virus, apuntó: "Se dice que si te vuelve a dar, es que tu sistema inmune no creó anticuerpos; a mí ya me había dado hace cuatro meses, ya no creo en la inmunidad".

Admitió que no sabe dónde se contagió por segunda vez. "Me levanté muy temprano creyendo que me había hecho mal la cena del domingo y ese dolor de cuerpo era porque hice demasiado ejercicio este fin de semana, pero todavía el domingo hice ejercicio. No sé, no sé esta enfermedad tan extraña, en cada cuerpo es tan diferente y no sé si esté entrando o saliendo, espero y le pido a Dios que esté saliendo".

➡️ ¡Belinda regresa a la actuación en una serie de Netflix!

Galilea Montijo sostuvo que se asustó porque a su hijo Mateo le subió la temperatura, además informó que se ausentará en el programa Hoy a causa de Covid-19.

"Me asusté porque tres veces le subió la temperatura y como está durmiendo conmigo, me di cuenta y también por eso me levanté. Ahorita como buen niño, ya está queriendo salir al jardín a jugar".