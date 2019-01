Yalitza Aparicio rechaza este polémico meme lleno de burla

La nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, aseguró que no acepta los comentarios negativos que en redes sociales han hecho a otras figuras como Kate del Castillo o Karla Souza. Pide respeto.

Luego de que se viralizara un meme en donde usuarios se burlan del trabajo que Kate del Castillo, Ana de la Reguera o Karla Sousa han hecho en Hollywood, Yalitza Aparicio lamentó estas imágenes, y pidió respeto por sus compañeras.

La nominada al Oscar por su trabajo en Roma, dijo “ellas son mujeres admirables que están ahí y siguen luchando por representarnos; se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión que tú tengas, es muy complicado llegar al nivel que tú quieres, y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud y están ahí. Yo he recibido mensajes de ellas y se los agradezco que me muestren ese apoyo”.

La actriz, que formó parte del lanzamiento de la campaña Mujeres Lenovo 2019, aseguró que tampoco le preocupan las críticas que se hacen sobre ella, donde se le señala de no ser actriz. “Es increíble que existan diversidad de opiniones porque eso te hace dar cuenta en qué estás bien y en qué mal”.

Por campaña publicitaria, Yalitza desata guerra de comentarios en Twitter https://t.co/4MWXIN6Fcd



📹 Adolfo López pic.twitter.com/NudGZnUoXw — El Sol de México (@elsolde_mexico) 30 de enero de 2019

Cine, un mundo de sueños al que yo no podía aspirar

Feliz de ser parte de esta campaña #MujeresLenovo porque #TodasPodemos#YogabyLenovo@lenovomexico pic.twitter.com/92FjgapuPd — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) 28 de enero de 2019

“Yo no conocía muchas cosas del cine, me alejé totalmente de todo lo que tenía que ver con este medio porque consideraba que no me pertenecía a mí, que era un mundo de sueños al que yo no podía aspirar porque ninguna mujer que aparecía en la pantalla se parecía a mí. Entonces ahora que empiezo a investigar un poco y conocer más lo que sucede sé qué hay muchos actores increíbles que sin haber estudiado actuación han llegado a ser grandes”, dijo.

Asimismo, aseguró que agradece la atención que ha tenido en el mundo, pues esto le permitirá visibilizar y apoyar la comunidad de Tlaxiaco, de donde ella es originaria. “me encantaría poder apoyar a lo comunidad. Es una de las razones que igual me está motivando porque siento que ahora tengo la oportunidad de ver por ellos y ojalá lo pueda hacer después”.

Yalitza Aparicio estará presente el 24 de febrero en la edición de los Premios Óscar, donde compite por el premio de Mejor Actriz frente a la veterana Glenn Close y la cantante Lady Gaga. La cinta mexicana Roma compite en total por 10 premios y junto con The favourite es la película más nominada para esta edición.

