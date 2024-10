Reguetón mexa en su mejor momento: Yeri Mua y Bellakath arreglan sus diferencias

Después de protagonizar una pelea en redes sociales, Yeri Mua y Bellakath pusieron fin a sus problemas e hicieron que los fans del reguetón mexa recobraran la esperanza de una nueva colaboración entre ambas.

Hace unos meses se creó polémica alrededor de ambas representantes del género urbano debido a que no estaban dispuestas a compartir el título de la reina del reguetón mexicano, sumado a que tanto Yeri como Bellakhat revelaron información privada la una de la otra. Esto originó una división entre fans, comparaciones sobre sus voces y hasta ofensas al físico de las cantantes.

Sin embargo, a través de un live en TikTok la intérprete de “reggaetón champagne” y Yeri Mua tuvieron una conversación sobre su pelea y concordaron en que las dos traspasaron los límites.

De manera sincera, Yeri dijo en el en vivo que no odia a Bekatha y que incluso disfruta su música, lo que no pasó desapercibido para los fans porque fue vista bailando “Vaquero”, la canción de Bellakath y El Malilla.

Bellakath, no te odio. No te odio, si al chile sí me gusta tu música.





Tras sus palabras, Bellakath dijo que de cualquier manera deben arreglar sus problemas en persona y no en redes para evitar ventilar más cosas que solo saben ellas.

“Yo creo que esto, lo que pasó antes, tenemos que platicar otro día, tú y yo, pero aparte de redes. Porque hay cosas que la gente no debe de saber... pero acepta que te pasaste inventando cosas de mí”, expresó Katherine Huerta.

Además, Bellakhat invitó a la cantante de "Chupón" a su fiesta de cumpleaños, evento donde protagonizaron una nueva etapa con un abrazo y cariño.

Q biba el amor ✨💕🤝 Paz @Yeri MUA @BellaKath tu patrona #yerimua #bellakath

Yeri Mua y Bellakath son amigas de nuevo

Mediante su cuenta de Instagram, Bellakhat compartió una historia donde se ve un ramo de flores y la frase “Mi novia me trajo flores”, donde etiquetó a Yeri Mua.

Además, en varios videos de redes sociales se puede ver la llegada de Yeri a la fiesta de cumpleaños de Bellakhat, un momento en el que las dos se dan un abrazo y disipan las dudas sobre una pausa a su pelea por estrategia.