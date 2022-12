Se metió en mi relación: Yordi Rosado cuenta qué pasó en su relación con Adal Ramones

Durante una entrevista con Adela Micha, el conductor y productor Yordi Rosado, habló sobre su relación con Adal Ramones y su distanciamiento. Ambos personajes fueron las cabecillas del programa cómico “Otro Rollo” que se transmitió durante 12 años en Televisa.

Si bien Yordi Rosado mencionó que fueron grandes amigos, hubo un motivo en particular que lo hizo reflexionar sobre su amistad con Adal Ramones.

Adal siempre me cuidó pero no compartió su vida

En la charla con Adela, Yordi Rosado mencionó que él sabía que Adal era el alma del programa, y que nunca tuvo envidia de que fuera la estrella del show, ya que en el fondo todos sabían que el éxito se debía a un gran equipo.

“Yo nunca tuve ni media envidia, yo nunca dije, ay yo quiero hacer el monólogo,nunca. Mucha gente piensa, es que Yordi era el cerebro del programa, pero la verdad es que no es cierto, éramos tres, por igual, Adal con un 33 por ciento, Lalo con un 33 por ciento y estoy seguro de que estoy dejando a un lado al equipo de producción que también creaba muchas cosas, realmente no era una gran mente, era un gran equipo”

También señaló que en ocasiones se le subía la fama a Adal pero Yordi como su amigo lo calmaba y este lo escuchaba.

“Yo era de las pocas personas que me le enfrentaba a Adal: A ver amigo,¿si sabes que están diciendo esto de ti?’, No,que no sé que, No, a ver cabrón, te están diciendo esto y eso bájale tres rayitas”, señala Yordi.

También contó Yordi que quería hacer su propio proyecto, quería crecer, y menciona que siempre fue apoyado por Adal, por lo que su crecimiento comenzó a darse cuando acabó Otro Rollo.

No obstante, y a pesar del apoyo y los cuidados, Adal comenzó a inmiscuirse más en la vida privada de Yordi, pero al mismo tiempo Adal se cerraba con su amigo.

"Algo muy importante es que siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho. Lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse”.

“Adal siempre estuvo ahí dentro, muchas veces le hice caso pero cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo no me entero”, comenta el productor.

“Es cuando me preguntó, mi mejor amigo se separó y yo no tengo me entero ¿por? . Le llamo, y le digo porque no me cuentas si yo soy tu mejor amigo. Le llamo y le digo, voy a tu casa para estar contigo, a lo que Adal contesta: no, no te preocupes, hoy tengo compromiso”

Yordi comentó que Adal le pospuso el acompañamiento seis meses, sin verse, y fue cuando Yordi sentía que ya no había confianza.

“‘Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿Por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas?’ No me parece chingón”

Ese fue el momento de fractura para Yordi, la pérdida de confianza y la falta de reciprocidad fueron los que los separó, por lo que ahora casi nunca se ven.

“Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos, si nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada”.