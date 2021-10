YosStop abre cuenta de Instagram para dar voz a mujeres recluidas

YosStop vuelve a ser noticia luego de que su novio Gerardo González informara sobre la creación de una nueva cuenta de Instagram, donde la influencer pretende dar voz a mujeres que se encuentran reclusas junto a ella en la prisión de Santa Martha Acatitla.

Según la youtuber, quien antes de ser recluida era conocida por sus polémicos videos donde se burlaba e insultaba a la gente, ahora quiere darle difusión a las historias de las presas para que reflexionar sobre sus situaciones y aprender de ellas.

El primer mensaje publicado en su nuevo Instagram llamado Una Mujer en la Cárcel viene acompañado de una carta cuyo remitente es anónimo.

Además, comparte una reflexión de la influencer con la pregunta: "¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto”.

Al final, YosStop asegura que lo peor para ella es estar en la cárcel, sin embargo, asegura que para otras personas hay cosas peores, de ahí su motivación para abrir esta cuenta.

"Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Una mujer en la cárcel (@unamujerenlacarcel)

Cabe recordar, que YosStop es acusada de pornografía infantil y de revictimizar a la joven Ainara atacada por cuatro jóvenes en una fiesta en 2018, cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La influencer fue detenida el 29 de junio en un domicilio de la Colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, de donde fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El pasado 30 de junio, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para ella.