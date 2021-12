YosStop pide disculpas a Ainara tras salir de prisión

A unos días de salir de prisión, Yosstop publicó un video donde se disculpa con Ainara, pero también lo hace con las personas a las que ofendió debido a su forma de expresarse.

Sin ningún tipo de introducción en el video aparece Yoseline Hoffman diciendo: "Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado".

En el video, que dura poco más de 5 minutos, y que fue publicado en su canal de YouTube, la joven habló del caso y de los puntos que debe cumplir como parte del arreglo por el cual obtuvo la libertad.

Indicó que entendió cual fue su error, y asegura que de ahora en adelante su canal tendrá un cambio importante, "te ofrezco a ti Ainara mi más sincera disculpa. Ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video de ‘Patética generación’ y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido".

Asimismo, se comprometió a colaborar, si es que las autoridades la requieren sobre el proceso de Ainara, el cual aún no termina.

"Me comprometo a colaborar en lo que pueda de los hechos y la difusión del video de tu agresión sexual"

Hoffman aceptó que tuvo errores al momento de subir el video en el que se refiere al caso; "(Tuve un error) Cuestionando la motivación de tu denuncia, desconociendo la gran valentía que implica hacer lo de lo que hiciste y lo que has hecho desde ese entonces".

Hizo un llamado a sus seguidores, a los que denomina "stopers", a que no se metan con la joven; "Stopers, la cagué. Me equivoqué muy cañón porque lastimé y agredí sin derecho a Ainara. Lo digo en serio y les pido no meterse con ella ni con su familia".

"No volveré a expresarme públicamente de forma denigrante, insultante y humillante o revictimizante hacía ninguna persona, en especial hacía mujeres y niñas".