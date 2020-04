One World: Together At Home reúne 50 mdd en fondos contra el Covid-19

Desde sus cuartos, en la sala, en un estudio de grabación improvisado o en cualquier otra parte de sus casas, más de cien artistas se unieron a la distancia en el macroconcierto One World: Together At Home. Esta iniciativa buscaba reunir fondos para la lucha contra el Covid-19, pero después de lograr la cifra de 50 millones de dólares se volvió una celebración de la música y el amor.

Lady Gaga fue la encargada de realizar la curaduría del evento que reunió a Elton John, Celine Dion, Paul McCartney, Jessie J, The Rolling Stones, Lizzo, Stevie Wonder, Billie Eilish, Sebastian Yatra, Jennifer Lopez, entre muchos otros.

En colaboración con Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, los cantantes realizaron actuaciones individuales o en conjunto que pudieron seguirse en todo el mundo para reconocer el trabajo del personal médico que lucha contra el coronavirus.

“En las últimas semanas hemos sido testigos de este increíble acto de valentía, coraje y amabilidad en todo el mundo en respuesta a esta pandemia global. Todos, desde doctores, enfermeros y trabajadores de primera línea, seguidos de voluntarios, especialistas, quienes trabajan en una tienda, entregando productos a domicilio, carteros, todos han presentado un nivel gigante de amabilidad peleando contra el Covid-19”, dijo Gaga durante un momento de la transmisión.

“Este es un programa y el evento que vamos a traerles es nuestra carta de amor al mundo. Todos los artistas están aquí para decir gracias, para celebrarte, para regresarte un poco de la alegría que nos has dado. Así que durante este show permítenos compartir más amor, alegría y gratitud con el mundo”, agregó la cantante, quien más tarde interpretó The Prayer en colaboración con Andrea Bocelli, Celine Dion y Lang Lang.

One World: Together At Home se dividió en dos partes. La primera con una transmisión que pudo seguirse a través de redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter, así como en las plataformas digitales Amazon Prime Video o Apple+.

La segunda fue una emisión por televisión conducida por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert que en Estados Unidos pudo verse por ABC, CBS y NBC, las principales cadenas televisivas. En Latinoamérica la transmisión pudo verse por TNT y Sony Channel.

One World: Together At Home contó con una fuerte presencia latina. El primer en aparecer fue Luis Fonsi, quien realizó una versión acústica acompañada de sus músicos de Yo no me doy por vencido; más tarde regresó para hacer una interpretación de su éxito global Despacito.

Becky G y Anitta fueron algunas de las figuras que presentaron a otros cantantes, mientras que J Balvin hizo una muestra de cómo lavarse las manos durante la emisión principal. Maluma cantó desde su hogar Carnaval y Sebastián Yatra apareció en dos ocasiones, la primera cantando Robarte un beso y la segunda con Un año. Juanes también realizó una versión acústica de Más futuro que pasado.

En la presentación televisiva también se contó con la participación de personalidades como Oprah Winfrey, Michelle Obama, Ellen DeGeneres y Matthew McConaughey, Awkwafina y Pharrel Williams, quienes reconocieron la labor de aquellos que trabajan fuera de casa vendiendo productos alimenticios o repartiendo comida a los hogares.

Durante la emisión se transmitieron imágenes de médicos y enfermeras en diversas partes del mundo, entre ellos de la Ciudad de México, contando su experiencia en los hospitales al combatir esta enfermedad. También fueron mostradas imágenes de Italia, España, Israel y Estados Unidos donde se ve a la gente saliendo a aplaudir al personal de salud.

Los mensajes políticos también tuvieron espacio, entre ellos el de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Hago los siguientes reconocimientos y llamados a las y los médicos y enfermeros y en general a los trabajadores de salud nuestro mayor reconocimiento. A toda la ciudadanía, son momentos difíciles a los que nos enfrentamos. Este reto requiere de todas y todos”.

One World: Together At Home también contó con las actuaciones en vivo de Taylor Swift, Billie Joe Armstrong, Idis y Sabrina Elba, Camila Cabello y Shawn Mendes y Keith Urban.