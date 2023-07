¿En qué cines de México hay pantalla IMAX para ver Oppenheimer?

"Oppenheimer" otra de las películas más esperadas del verano finalmente llega a México para contarnos otra gran historia dirigida por el reconocido Christopher Nolan.

La cinta nos relata un momento en la vida del físico J. Robert Oppenheimer, quien se destacó por haber trabajado a lado de un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que finalmente condujo al desarrollo de la bomba atómica.

Te recomendamos: Euforia por Barbie: público denuncia reventa de vasos y palomeras

El filme es el proyecto más ambicioso que hasta la fecha Nolan ha dirigido, donde cada una de las imágenes fueron pensadas para ser proyectadas en IMAX 70mm, que es calificado como el "estandar de oro" para una inmersión completa del espectador.

Lista de cines con pantalla IMAX en México

México no cuenta específicamente con el formato IMAX 70mm, en nuestro país sólo tenemos el formato IMAX Xenon, que es muy parecida a la que recomienda el director británico-estadounidense y se encuentra únicamente en la cadena de Cinépolis.

Es por lo anterior que aquí te damos una lista de los cines en la república dónde puedes verla en formato IMAX Xenon.

Cinépolis Universidad en Ciudad de México

Cinépolis Perisur en Ciudad de México

Cinépolis Fórum Buenavista en Ciudad de México

Cinépolis Satélite, Estado de México

Cinedot Toluca, Estado de México

Cinépolis Galerías Metepec, Estado de México

Cinépolis Cuernavaca, Morelos

Cinépolis Fórum Tlaquepaque, Jalisco

Cinépolis Galerías Guadalajara, Jalisco

Cinépolis Angelópolis en Puebla

Cinépolis Galerías Valle Oriente en Nuevo León

Cinépolis Las Misiones en Ciudad Juárez

Cinépolis Puerto Cancún, Quintana Roo

Cinépolis Las Américas Veracruz

¿Cuántas salas de cine tienen el formato IMAX 70mm?

En el mundo sólo existen 30 salas que cuentan con este formato en específico: 19 de ellas se encuentran en Estados Unidos, seis en Canadá, tres en Reino Unido, uina en Australia y una en República Checa.

Y aunque México no cuenta con una de estas salas, podrás verla en formato IMAX Xenon, que pese a no llenar toda la altura de la pantalla, tiene una excelente resolución.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar, que "Oppenheimer" es un película en la que el tiempo no será tu mejor aliado pues si eres de las personas que no gusta de cintas muy largas, debes saber que ésta tiene una duración de tres horas.