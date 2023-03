Oscar 2023: color, brillo y sensualidad en la alfombra champagne

Aunque la tendencia actual dicta que el negro es el básico de 2023 al igual que el magenta, en esta ocasión, las celebridades de Hollywood decidieron aportar una paleta de color llena tonalidades vivas a la alfombra champagne, en la 95 entrega de los premios Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

De las primeras en desfilar por la pasarela del glamour, fue la actriz Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz por la película Blonde, quien brilló con un vestido de tirantes corte sirena con aplicaciones de pedrería compuesto por olanes en la parte inferior, en color perla, de la firma Louis Vuitton.

Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz | Foto: Reuters

Te podría interesar: De graduarse endeudada a estar nominada al Oscar por Avatar: ella es la mexicana Ivel Hernández

Con una gala llena de sensualidad y elegancia en tono rojo con drapeado en pecho y moño al hombro, la actriz y modelo Cara Delevigne, sorprendió a los paparazzi; se trató de un diseño de Elie Saab de la colección otoño-invierno 2021 que combinó con unas plataformas de la marca Stuart Weitzman del mismo tono.

Halley Bailey, protagonista de la nueva versión de La Sirenita, optó por el color menta en una creación de estilo clásico confeccionada en capas de tul, de la firma Dolce & Gabbana, que incluía un top en transparencia.

Gossip Oscar 2023: ¿quién es Javier Ibarreche? El tiktoker que robó cámara en la transmisión

Una de las más esperadas de la noche fue la actriz Cate Blanchett, favorita para Mejor Actriz por su destacado papel como protagonista de la película Tár, que en esta ocasión no repitió vestido como sucedió en la gala de los Bafta, y decidió lucir espectacular con un conjunto de blusa color azul y falda en negro con cauda, ambos en seda de Louis Vuitton y zapatos de Giuseppe Zanotti.

Actriz destacada papel como protagonista de la película Tár | Foto: Reuters

Por su parte Lady Gaga fue de las primeras en portar uno de los atuendos presentados en la espectacular pasarela que realizó recientemente la firma Versace, para su colección otoño-invierno 2023 y que fue uno de los protagonistas siendo portado por la modelo internacional Gigi Hadid. El diseño en negro cuenta con una falda de ruedo amplio con transparencia en la parte superior y un top en negro acompañado por varias tiras de la misma tela que la falda. En esta ocasión, Gaga lució con el cabello recogido, y contrastó el look con labios rojos.

Lady Gaga portando un vestido Versace durante la gala | Foto: Reuters

En esta gala de brillos destacó la actriz Jamie Lee Curtis, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Everything Everywhere All At Once quien brilló con un vestido de Dolce & Gabbana.

Jame Lee Curtis gana Mejor Actriz de reparto por “Todo en Todas Partes al mismo tiempo” | Foto: Reuters

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La actriz y empresaria Salma Hayek hizo lo suyo con un vestido en rojo el lentejuelas y cuello halter. Y no fue la única que se decantó por los brillos, sino que Sigourney Weaver también lo logró con un total look en dorado.