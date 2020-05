Oscar Chávez rescató la música del pueblo: Guadalupe Pineda

Lo conoció en las peñas y lo veía con gran admiración, pero sobretodo Guadalupe Pineda reconoce que Óscar Chávez deja un legado cultural enorme por el rescate que hizo de las canciones populares mexicanas.

“Óscar era un investigador incansable, divulgaba canciones que no se conocían, anónimas, que están en la memoria colectiva. Ese legado es fundamental, él deja un acervo relevante para la Cultura de México y del Mundo".

También señala que para ella el estilo de Chávez era único y difícilmente se repetirá. "Tenía un sello muy particular, una forma de decir las canciones, con esa voz de barítono. Por el momento histórico que vivió, le tocó recoger tantas canciones. Ahí está su herencia para que vengan los jóvenes a reconocer estas canciones del pueblo, él era un investigador musical de la entraña del pueblo. Yo creo que Óscar Chávez es único e irrepetible ".

Guadalupe está dispuesta a participar en un homenaje en honor al cantante, cuando las condiciones lo permitan. “Uno de mis discos favoritos de la época navideña es Navidad Mexicana con Óscar Chávez, es una recopilación de cantos autóctonos interpretados con los instrumentos regionales, son cantos preciosos. Yo todas las Navidades desde siempre pongo ese disco porque es un tesoro Óscar nos dejó un tesoro cultural incalculable".

Hace año y medio lo invitó a formar parte del disco Homenaje a los grandes compositores que grabó hace año y medio.

"Aceptó hacer un dueto conmigo con la icónica Por ti, que es una canción maravillosa de él, recuerdo con que cariño hizo su participación para esta producción. Estuvimos hasta la madrugada grabando, nos calentamos con un par de tequilitas, porque hacía frío, nos reímos, repasamos la canción en mi camerino. En fin… son recuerdos imborrables, porque yo de verdad le tenía un profundo cariño y gran admiración. Y quería que él quedará en este disco y lo tengo para la posteridad. Esta partida de él me duele mucho".

Guadalupe Pineda estuvo al pendiente de la salud del cantante y compositor en cuanto se enteró que fue hospitalizado.

"Estoy muy triste, muy apenada y dolida de esta partida irreparable. Desde que vi la noticia que estaba en el hospital me comuniqué con su mánager y me confirmó que estaba internado y el jueves me volví a comunicar para saber cómo iba y me dio ánimo, me dijo: ‘el maestro es muy fuerte y va a salir adelante’. Y si me quede con esa esperanza, y luego me enteré de su fallecimiento, me puede mucho, me duele mucho".

Ser terco fue su gran virtud

“Siempre ha sido un terco afán rescatar del olvido las canciones que a nuestro modesto entender valen la pena ser recordadas”, escribió Óscar Chávez en la presentación del álbum doble grabado en vivo en 1997 en Bellas Artes.

Entonces, cantó temas de su él mismo, como Sabes, o Yo necesito, en la que pide “el agua de tus labios para poder cantar profundo como el mar”, y de Rafael Mendoza, Marcial Alejandro, David Haro o Daniel Tuchman, entre otros predecesores de su oficio.

Cantó a los compositores “no reconocidos en su justa valía”, entre los que figuraron autores anónimos de la Guerra civil española, o del corrido mexicano y de temas que nadie quería cantar una vez pasado el boom de la canción de protesta. Toda su vida, Óscar Chávez mantuvo ese terco afán de compartir los temas que creía importantes.

En los años 70 grabó discos como El Ahuizote y Parodias políticas, de corte social, Añoranzas mexicanas, del repertorio nacional, igual que en los años siguientes con entregas como Amorosas, divertidas y horrorosísimas canciones de la Calaca Flaca, Décimas topadas y Navidad mexicana.

Rescató en un álbum los Cantos ferrocarrileros, escribió un volumen doble que tituló Parodias neoliberales, que continuó la tradición de cantar asuntos políticos. En su discografía se encuentran canciones de todo tipo, como en alguna conversación señaló el artista, siempre claro y de pocas palabras: “He hecho mucho más que Por ti”.