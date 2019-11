Óscar Jaenada, todo un camaleón de la actuación

Aceptar un papel implica para Óscar Jaenada horas de investigación y estudio que le permitan conocer a fondo al personaje que va a interpretar. “Mis personajes son así, apasionados”, dice el actor muy seguro de sí.

Así es como el español de 44 años se ha forjado una carrera que comenzó primero en el teatro europeo y después se trasladó al cine y la televisión. “Ya te lo digo, yo suelo funcionar con el documento gráfico para crear a mis personajes”, comenta cuando se le pregunta sobre el proceso creativo.

Y es que en los más de 50 títulos que ha participado, Jaenada se ha destacado por interpretar a personajes de la vida real. Ha hecho para la película de Steven Soderbergh, Che: Guerrilla, a David Adriazola, guerrillero boliviano o al legendario cantante de flamenco Camarón de la Isla, en la cinta Camarón, por la que ganó el premio Goya como Mejor Actor Principal.

En México ha dado vida a personajes clave de nuestra cultura como a Mario Moreno Cantinflas, en la película biográfica del comediante que dirigió Sebastián del Amo, luego se convirtió en el vilano que México odió, al personificar a Luisito Rey, padre y manager de Luis Miguel, papel que lo popularizó en la serie de Netflix.

Ahora, Óscar Jaenada da vida a uno de los personajes más polémicos de la historia en todo el mundo: Hernán Cortés, como parte de la serie Hernán que estrenará hoy en Amazon Prime Video, mañana por History Latin America y el domingo a través de Azteca 7.

“El colocarme en esta historia de Hernán pasa por algo básico: yo esta historia no la conocía, como tampoco conocía México cuando hice Cantinflas, tuve que venir a estudiar la historia cinematográfica y los últimos 60 años de la historia de México. Con Luisito Rey me pasó estudiar la cultura quizá más popular mexicana, el pop. Y en este caso es la historia, de dónde viene esto y nosotros”, explica.

Jaenada decidió ser actor para satisfacer su curiosidad por descubrir lo que pasa en la mente de diversas personas. Por ello es que su único compromiso al aceptar un papel es convertirse en él las 24 horas del día, y conocerlo de tal forma que pueda casi pensar lo que ese personaje habría tenido en la cabeza en el momento en que atraviesa alguna situación.

“En el caso de Hernán he hecho a un Cortés muy realista; yo me lo creo, sueño con él y no tengo ninguna pesadilla en la idea de hacer una cosa o la otra”, detalla. “La creación ha sido más del estudio de ver de dónde sugirieron los hechos, saber por qué fue de un punto a otro. Y luego hacer una interpretación de lo que yo creo que pasó, porque por desgracia, en este personaje, no tengo un referente, a un familiar o un amigo, como lo tuve con otros personajes”.

Para el actor, dar vida a un personaje como Hernán Cortés no le representa algo en particular, a pesar de tener las mismas raíces: “Ni como español, yo soy nacido en Barcelona, catalán, no creo que eso tampoco tenga mucho que ver. El actor es universal, no tiene nacionalidad, además yo he hecho que mi vida sea de muchas partes del mundo, eso no es un valor añadido”, dice en entrevista.

El valor en esta producción está en tratar de entender lo ocurrido hace 500 años para dejar de lado la discusión sobre si los españoles fueron los buenos o los malos de la historia. “Va a ser muy interesante, lo que puedan pensar de Hernán Cortés, de los españoles o de los tlaxcaltecas, que creo que es llamativo también para los mexicanos, va a ser todo riqueza”, apuntó.