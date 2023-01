Oscar Ponce: Menos hate, más música

Con una trayectoria de más de 30 años, el compositor, productor y cantante Oscar Ponce, ha encontrado en las redes sociales un lugar donde posicionar su nombre entre las tendencias de México, ya sea anunciando colaboraciones por venir o haciendo covers de canciones reconocidas.

Con casi medio millón de seguidores en TikTok, el baterista, tecladista, guitarrista y cantante quien actualmente reside en Chicago, Illinois, cuenta que en dicha red social conoció y se hizo amigo de varios artistas importantes con los que nunca se imaginó entablar una relación o incluso colaborar.

Al mismo tiempo, el compositor asegura que estas plataformas le han ayudado para guiar a otros artistas jóvenes, algunos de los cuales lo buscan para pedirle consejos sobre sus carreras:

“Hace un tiempo una chava me escribió y me dijo: Oscar, ¿qué hago? Llevo unos meses cantando y subiendo cosas, pero siento que a la gente no le gusta lo que hago”

Ante ese tipo de comentarios, dice que siempre trata de alentar a sus seguidores para que continúen con sus sueños y que no tiren la toalla por las malas rachas que pueden presentarse:

“Muchos y muchas se decepcionan porque llevan algunos meses publicando su música y sienten que no están pegando. Yo llevo más de 30 años de trayectoria y aún hay días en los que me siento igual. Yo les aconsejo que no desanimen y que sigan luchando por expresar lo que sienten a través de la música”, dijo.

Si bien reconoce que las redes sociales son una excelente herramienta para llegar a más público, también se dice consciente de los riesgos que corre como artista al estar tan presente en dichas plataformas.

“Hoy en día muchos solo están buscando qué cosas estás diciendo o haciendo mal para funarte y en muchas ocasiones hacen comentarios muy hirientes sin importarles lo que sientan los demás”, cuenta.

Dice que ha también sido víctima de los famosos “haters”, internautas que solo usan las redes sociales para criticar o desacreditar a los demás.

“Una vez me pasó con uno de mis videos más virales, en el que dije “pagastes” y mucha gente me comentaba: “Es pagaste, sin la s”; “habla bien” o incluso “¿No sabes gramática?”.

Afirma que no es alguien a quien le guste pelear con los usuarios de internet, aunque reconoce que esos comentarios sí tienen un impacto.

“Tuve que bloquear a una persona que todo el tiempo ponía malos comentarios y me decía: Es que a ti no te gusta que te estén criticando. No es que no me guste, pero no te vas a poner a explicarles a todos porque subes todo lo que publicas”, dijo.

Otra de las situaciones que más lamenta el compositor es que la gente haga comentarios sobre la reciente muerte de su madre, la señora Teresa Esparza, quien falleció en noviembre del año pasado.

“En uno de los videos que subí recordando el fallecimiento de mi madre, una persona me dijo: Que asco, ojalá te mueras. Siendo que el video era dedicado a mi madre y solo para honrar su memoria. No veo mucho sentido en algunos comentarios que hacen, por eso lo mejor que puedes hacer como persona y como artista es ignorarlos”.

Sin embargo, Oscar ha recibido más comentarios de apoyo que de desaprobación referentes al desafortunado suceso.

Con la música en la sangre

Además de ser un artista con más de 30 años de trayectoria, Ponce ha ganado dos Latin Grammy y un Disco de Oro, gracias a dos de sus producciones musicales. Además de que obtuvo un certificado por parte de los Grammys por una de sus nominaciones.

Oscar comenzó su trayectoria a los siete años cuando formó parte de la agrupación Súper Duende, en la que compartía el escenario con sus primos.

“Yo era el encargado del bajo y el baterista era un primo de mis primos. En ese entonces comenzamos a ganar dinero porque ya nos contrataban para fiestas familiares o eventos locales”, cuenta.

Él sabía desde muy pequeño que la música era lo que quería en la vida: “Desde chico nunca me atrajo el fútbol o estar jugando videojuegos, yo siempre quería que mis papás me dieran instrumentos como regalos de navidad o en mis cumpleaños”.

Su primer instrumento fue un tambor, con el que demostró al mundo y a su familia sus habilidades innatas.

“Cuando me lo regalaron me di cuenta que entendía el ritmo y armaba canciones sin haber estudiado nada antes. Yo ya tenía noción de la música y eso es algo que me apasiona desde entonces”, dijo.

Años más tarde, a sus 23, se unió a la agrupación musical Horóscopos de Durango, con el cual tuvo la oportunidad de aparecer en uno de sus programas favoritos de la infancia, Sábado Gigante.

“Yo recuerdo que en Aguascalientes mi familia y yo veíamos Sábado Gigante en una taquería y años después yo ya estaba pisando el mismo foro que yo veía desde hace años”, cuenta emocionado.

“La primera vez que asistí fue cuando otro tecladista tuvo un percance y lo suplí. Después ya fui como parte de la Horóscopos de Durango como seis veces”.

Ya siendo una figura del mundo de la música, Oscar se percató que su nombre cada vez estaba más presente en la mente de las personas.

“De repente me di cuenta que la gente quería tomarse una foto conmigo o que incluso había chicas que querían un beso de piquito. Si te dijera que en ese momento la fama no se me subió te estaría mintiendo, pero hoy en día creo que es muy importante no perder el piso”, comentó.

Si bien el golpe de la fama lo sintió a corta edad, el compositor cuenta que siempre trata de ser accesible con su público:

“Es muy importante tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Creo que en esta carrera todos los egos se tienen que dejar de lado”.

"Muchos se decepcionan porque llevan algunos meses publicando su música y sienten que no están pegando. Yo llevo más de 30 años y aún hay días en los que me siento igual" / Cortesía

De lo grupero a la balada

Ponce debutó como solista cantando covers y canciones de diferentes géneros, lo que le ha dado una versatilidad muy grande como artista.

“Crecí escuchando grupos como Los Temerarios o Los Bukis, me gusta mucho lo grupero y tomo algunos aspectos del género, así como del pop romántico”, dijo.

“Cuando hago una canción, la compongo a la medida del artista. No hago canciones y veo después a quién le quedaría. Algunas las tengo en espera todavía porque todas están hechas específicamente para ciertos solistas o agrupaciones”, cuenta.

Ponce es también el productor musical del comediante Franco Escamilla, para quien recientemente escribió un tema.

Asimismo reveló que tiene intenciones de colaborar con artistas de talla nacional e internacional como El Recodo, La Arrolladora, Paulina Rubio y Reik.

Sin embargo, la composición también le ha presentado situaciones desafortunadas, una de ellas el plagio, más concretamente el robo de sus canciones.

“Me pasó con una canción que me dijeron que ya estaba registrada. Pero en este caso no fue tanto un tema de plagio, sino de robo total y descarado de mi trabajo. Resulta que un supuesto Oscar Ponce con la misma fecha de nacimiento ya la había registrado, es decir; no sólo me copiaron la canción, me robaron hasta la identidad”, cuenta.

Aunque Oscar lo cataloga como un robo de trabajo y de identidad, decidió no proceder legalmente y hasta la fecha dice que no sabe quién fue.

Del corazón para el mundo

Con sus canciones, Oscar pretende generar un impacto en quienes las escuchen y su sueño es que la gente reconozca su música desde el momento que comience a sonar en la radio o en las plataformas.

“Las composiciones que vienen desde el corazón son las que pegan. Esas piezas que le puedes dedicar a cualquier persona y se va a seguir escuchando igual de especial”.

Además, alienta a las personas a seguir creando, visualizando y creyendo en sus obras: “No suban un video o una canción con el miedo de que no va a pegar. Sean ustedes los primeros que crean que sus obras van a triunfar y con eso mucha más gente va a comenzar a creer en ustedes”, concluyó.