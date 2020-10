Oscar Uriel inspira a las nuevas generaciones con TAP

Hace 10 años Bruno Bichir y Fernando Sariñana (entonces director de Canal 11) querían compartir con el público un proyecto donde actores destacados compartieran detalles sobre su trayectoria durante una charla amena. Así nació el Taller de Actores Profesionales TAP, un programa de entrevistas conducido por el crítico y productor Óscar Uriel.

Tras nueve temporadas al aire, este trabajo se ha convertido en una fuente de inspiración para aquellos que desean perseguir un camino en la actuación, quienes gracias a las historias que han aparecido a lo largo de estos años, dieron el paso para dedicarse a esa profesión.

“Lo que más gusto me da es que muchos jóvenes me dicen que tomaron la decisión de convertirse en actores cuando vieron el programa. Realmente me parece muy inspirador y satisfactorio, aunque mi propósito con TAP es hacer una entrevista con profundidad que sea entretenida para un programa de televisión, me alegra aportar algo más y que la gente la pase bien”, compartió Óscar.

Decenas de reconocidas figuras, como Roberto Sosa, Susana Alexander, Luis Gerardo Méndez, Damián Alcazar, Lisa Owen, Héctor Bonilla, Maya Zapata y Gonzalo Vega, han desfilado por los foros del programa. Óscar opina que a través de esta lista de invitados dejan además un testimonio audiovisual del contexto del país durante esta década.

“Por ejemplo, hace 10 años Cassandra Ciangherotti, quien nos visitó esta temporada, seguramente no era la actriz que es ahora, con las credenciales que ha conseguido a lo largo de los años, y eso es también una radiografía de la época. También captamos lo que se vive en ese momento dentro del ámbito cultural de nuestro país”.

El conductor se siente satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, y le gustaría que el programa dure mucho tiempo para charlar con más actores, ya que considera hay muchos talentos que todavía no han compartido sus historias.

La nueva temporada se estrena hoy a las 20:00 horas, y contará con la participación de Fernanda Castillo, Manolo Caro, Verónica Langer, Bárbara Mori, Jorge Ortiz de Pinedo, Julissa, Fernanda Castillo, Regina Blandón, Eduardo España, Bejamín Cann, Natalia Beristain, Juan Pablo Medina y Edgar Vivar.

Óscar adelantó que en esta ocasión el público conocerá un lado más íntimo de estos testimonios, ya que el rodaje se llevó a cabo después de la cuarentena, provocando una atmósfera de cercanía que no se vivió en las entregas pasadas.

“Las condiciones provocaron algo muy particular en la conversación porque al haber estado distanciado tantos meses, buscas acercarte de varias maneras con el interlocutor. El confinamiento nos hizo reflexionar sobre nuestras carreras y vidas personales, los entrevistados venían cargados de ciertas cosas que comúnmente no comparten. Para mí es la mejor temporada de todas”.

Además de recopilar las anécdotas en el programa, Óscar adelantó que tiene planes de plasmar su experiencia en TAP en una publicación, ya que desea estimular a más jóvenes a través de su propio trabajo. “Tarde o temprano lo voy a hacer, quisiera que fuera un libro con más profundidad sobre lo que hago”.

Además de este estreno, actualmente promociona la película El club de los idealistas (de la cual es productor), y está a la espera de la reapertura oficial de los teatros para arrancar con tres proyectos que está preparando.