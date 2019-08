Osiris Orozco, de MasterChef a La casa de papel

Osiris Orozco de 35 años e instructor fitness además de cocinero, fue el tercer expulsado en esta cuarta temporada de Mastercheff México, pero el originario de la Ciudad de México no se desanima, al contrario, acepta que esta temporada fue una dura competencia, pues se enfrentó a los grandes cocineros de las tres ediciones pasadas.

Su primera participación fue en la segunda temporada, donde fue el primer expulsado y en esa ocasión, sí se vio muy afectado por su resultado, “sí, me la pasé encerrado casi una semana, come y come pizza, tirado en mi cuarto y sin querer hablar con nadie, pero ahora ya más preparado aprovecharé esta nueva participación para hacer un sexy calendario o algún recetario pícaro para este mismo año”, expresó el concursante con una gran sonrisa en el rostro.

Osiris también confirmó que estará presente en la nueva temporada de La casa de las flores, “por cuestiones de contrato no puedo decirte nada, pero sí, ahí esteremos, además de que hay empresas que me han hablado para hacer comerciales de comida, para preparar algunos recetarios y hasta un calendario logramos enganchar con esta participación”, reveló.