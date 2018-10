Otto Sirgo cumplirá 50 años de trayectoria

Al primer actor Otto Sirgo no le interesa recibir la medalla Eduardo Arozamena por 50 años de trayectoria artística que otorga la Asociación Nacional de Actores (Anda), pues asegura es un reconocimiento que “se tiene que dar, más no pedir”.



En el marco de los 50 años de trayectoria artística del actor de origen cubano, explicó que desde hace años, la asociación no ha tenido el cuidado de reconocer la labor de sus oficios dentro de la industria del entretenimiento, pues a su parecer la Anda no lleva un registro del récord de cada uno de los actores.

“Es ridículo pedirle a una asociación que se supone que une a los actores, que me reconozcan por el tiempo que llevo. Lo correcto sería que ellos realicen el trámite y hablarte. Esto de no es de ahorita, yo lo he visto desde hace muchos años y creo que deberían de tener más cuidado en esos detalles al momento de otorgar reconocimientos”, explicó el histrión, quien señaló que la Anda le otorgó la medalla Virginia Fábregas 6 años después de cumplir 25 años de trayectoria.

El actor participa en la segunda temporada de la serie política Ingobernable, de Epigmenio Ibarra, para remplazar a Fernando Lujan en el papel de Tomás Urquiza, padre de Emilia Urquiza (Kate del Castillo), quien fuera la primera dama de México y quien se viera obligada a huir después del asesinato de su esposo el presidente de México (Erik Hayser).

“Estoy muy contento, me diomucho gusto que me hablaran para este proyecto y cuando me avisaron que me quedaba yo con el personaje me dio un gustazo. La pase muy bien en Colombia grabando, me dio mucho gusto volver a ver a Kate, después de años que no la veía”, comentó el actor.

Sirgo, quien el año pasado sufrió la pérdida de su departamento en la Ciudad de México, debido al sismo de septiembre, retoma así su carrera, en la que se le reconoce su labor en teatro y televisión, pues ha participado en casi 50 historias, desde Los ricos también lloran, Principessa, Lazos de amor, Niña amada mía, Por ella soy Eva, por mencionar algunas.