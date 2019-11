¡Se acaba el drama! OV7 sí estará en recta final de 90's Pop Tour

Se acabó el drama en los 90’s Pop Tour. Tras largas conversaciones, OV7 se reincorpora a la recta final de la gira tras llegar a un acuerdo entre sus integrantes con Bobo Producciones.

En un video, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Erika Zaba y Ari Borovoy admitieron que había diferencias de distintas índoles entre ellos, “como en todas las familias”, solo que se hicieron públicas.

Aunque no estaba Óscar Schwebel con ellos, dijeron que todos coincidieron en los acuerdos.

Tras agradecer a los fans "su amor, cariño y preocupación en estas largas horas", pidieron que no haya agresiones para ningún elemento de OV7.

“Ari, al igual que cada uno de nosotros, es y será un pilar fundamental en esta familia llamada OV7 y cualquier ataque que le hagan a cualquiera de nosotros nos duele en el fondo del corazón”, expresó Erika.

Este llamado se hace luego que en las últimas horas trascendió que los problemas eran originados por presuntos malos manejos financieros de Ari y Jack Borovoy con OV7 en Bobo Producciones.

A ello se sumó las declaraciones de Mariana Ochoa en su videoblog y las de su hermano, por lo que la cantante previamente a este mensaje salió con Ari a explicar la situación.

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE DEL VIDEO DE MARIANA OCHOA QUE SUBIÓ Y SEGUNDOS DESPUÉS BORRÓ.

Admitió que grabó el video en un momento de crisis y lo bajó ante la serie de especulaciones que se dieron después.

“La gente no sabe qué está pasando, cuál fue nuestro desacuerdo. Mi hermano especuló que no me habían pagado, Ari no me ha fallado en los pagos”, expresó.

Estamos por subir nuestro comunicado todos reunidos. Los queremos

Así que OV7 se presentará este jueves y viernes junto con el resto del elenco de los 90’s Pop Tour en la Arena Ciudad México, para luego cerrar la gira en Torreón y en la Arena Monterrey.