Palazuelos mi rey, listo para mostrarse en MTV

Hace 17 años MTV hizo un reality show con el músico británico Ozzy Osbourne y ahora repite la fórmula con el empresario y actor mexicano Roberto Palazuelos, desnudando su vida cotidiana.

A partir del próximo martes 15, se le captará desde el primer instante al hombre franco, seguro, soltero, mostrando no solo el interior de su residencia, sino a su familia y amigos, porque va acompañado de su heredero adolescente Roberto Palazuelos Jr., su ex esposa, sus tres guaruras, su asistente-chef y cuatro hermosas mujeres en busca de conquistarlo.

Palazuelos, quien está por lanzar su libro Alquimia para el éxito, explica que “aquí verán qué consejos le doy a mi hijo -que lo llamo 'diamante blanco'-, lo que como, qué ejercicios hago, cómo me relaciono con las personas que trato y con mis empleados, que actualmente son 460”.

Recordó que los 18 años dejó el primer semestre de Derecho en el ITAM, para irse a estudiar arte en Inglaterra y a su regreso a México " hice cine experimental, debuté con Diego López, nieto de Diego Rivera y a partir de ese momento y hasta ahora nadie me ha dado nunca nada en cuestión dinero”.

Y sin tapujos sostienes: “Soy una persona luchona, no soy ningún junior, soy un hombre aspiracional, yo me he hecho a mí mismo, a través de la cultura de la puntualidad, del respeto, de la ética, del trabajo, de la fe. Cada cosa me ha costado lágrimas de sangre, no sólo tenerlas, sino pelear para conservarlas como cuando enfrenté a un presidente para que no me quitarán el Diamante K, que fue con el que empecé. Sí he construido un imperio de varios de miles de millones de dólares, pero con mi trabajo. Mi reality es aspiracional si yo pude por qué ellos no”.