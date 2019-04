Palpatine regresa de la profundidad del lado oscuro al Episodio IX de Star Wars

La novena entrega de la saga "Star Wars" se llamará "The Rise of Skywalker" y mostrará el retorno del malvado emperador Palpatine para amenazar a la joven heroína Rey y a la Resistencia, reveló el viernes Walt Disney Co.

Disney mostró a los fans en la convención Star Wars Celebration en Chicago las primeras imágenes de la película, que se estrenará en diciembre en los cines y concluirá la saga iniciada en 1977.

Una risotada malévola se escuchó al final del tráiler, y el actor que interpretó a Palpatine en las cintas previas, Ian McDiarmid, subió al escenario, donde fue recibido por un fuerte aplauso de una audiencia de unos 10 mil fans, muchos con coloridos sables láser.

El director J.J. Abrams, quien habló junto a muchas de las estrellas del filme, dijo que la historia se desarrolla algún tiempo después de los hechos de la película de 2017 "El Último Jedi".

¿Y la Princesa Leia?

Las imágenes mostraron un abrazo entre la princesa Leia, interpretada por la fallecida Carrie Fisher, y Rey (Daisy Ridley). Fisher murió en 2016, pero Abrams dijo que en un "extraño milagro" pudo editar imágenes no usadas de "The Last Jedi" para continuar la historia del amado personaje.

"Ella está muy viva en las escenas", dijo Abrams. "La princesa Leia vive en esta película de una forma que es alucinante para mí", agregó.

Las circunstancias alrededor del regreso de Palpatine siguen siendo un misterio. El personaje parece haber muerto en la película de 1983 "El Regreso del Jedi". En el tráiler difundido el viernes, la voz de Luke (Mark Hamill) dice a Rey que "nadie termina de irse nunca".

Luke también le dice a Rey que "hemos pasado todo el conocimiento" y que la lucha contra el mal ahora es suya.