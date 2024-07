Paola Durante cree que podría ser nominada en La casa de los famosos México

La casa de los famosos México 2024 vivirá su primera nominación. Mientras los habitantes deliberan quienes serán, Paola Durante buscó el apoyo de Karime Pindter, quien le aconsejó: "Sé tú, déjate ir, platica con todos”.

Ante la cercanía de la noche de nominación, en el tercer día de encierro, Paola Durante no pudo evitar el llanto. “Pensé que iba a ser más fácil”, confesó a Karime, quien la miraba incrédula.

“Obviamente no quiero salir”, admitió Paola Durante ante su compañera del equipo “Mar”, a lo que la exAcapulco Shore trató de animarla.

No creo que vayas a salir nominada.Karime Pindter.

Paola Durante no quiere dejar LCDLF por no fallarle a su hija

Preocupada, Paola Durante mencionó que no quería dejar La casa de los famosos, por no fallarle a su hija, y mientras decía eso, la periodista Shanik Berman se acercó a abrazarla. “No le vas a fallar y claro vas a durar”, reiteró Karime.

Me ha costado mucho trabajo encajar en el medio mucho, mucho, pero me cuesta trabajo no sé por qué no me hallo.Paola Durante.

En La casa de los famosos México 2, así están las emociones a flor de piel previo a la primera noche de nominaciones.