Paola Espinosa está tranquila en casa, pero no sabe aún si se retirará

“¡Claro!, me hubiera encantado estar más tiempo. Darle más vida a Caracol, pero así son las reglas del juego. Así soy yo, disciplinada y aceptando decisiones y bueno, tuve que salir”, declara la atleta Paola Espinosa, al ser eliminada en el estreno del reality familiar ¿Quién es la máscara? 3, bajo la producción de Miguel Ángel Fox.

Con siete y medio millones de espectadores que en la noche del pasado domingo 10, vieron a Espinosa no aventarse desde el trampolín hacia la alberca, sino a cantar y bailar el cover Como la flor, de cuya experiencia la medallista olímpica expresa: “Recomiendo a los nuevos concursantes de la próxima edición, que acepten, que aprendan, pero ante todo, que lo disfruten mucho, que no tengan pena ni nada, al contrario ir a un escenario imponente es el nuevo reto. Que disfruten cada etapa como lo hice yo”.

La atleta de alto rendimiento comenta que Caracol, con su máscara tierna y coqueta, llevaba un atuendo que no pesaba en demasía, pero sí le provocaba dificultad al caminar. “Me quedo con esta experiencia muy bonita que me llevo en el corazón, con lo excelente que cada quien hace su trabajo, me emocioné muchísimo porque mi hija Ivana me veía en la televisión y mi esposo me dijo que ella me echaba porras, es algo que siempre voy a tener en el corazón y en mi mente".

Para preparar su canción y crear el baile, dice, “simplemente tuve que enfrentar mis miedos, cuando entré al escenario, ver a los investigadores, al público presencial, empecé a cantar y se me olvidó la claustrofobia por tener puesta la máscara”.

Reitera que fue la producción que le propuso el atuendo de Caracol y aceptó porque “era un personaje muy femenino, con mucho brillo, con una falda grandísima y la carita muy tierna. Sin embargo, con la máscara no se puede respirar fácilmente con normalidad, sí sientes que te falta aire, pero la experiencia lo vale”, narra Paola.

Tras vivir la experiencia de cantar, bailar y ponerse la máscara, Paola Espinosa cuienta que está descansando, tranquila en casa, "disfrutando de mi esposo, de mi hija, muy triste por el deporte mexicano. Debo tomar un tiempo para decidir si regreso o si valdría la pena el retiro".

¿Quién es la máscara? 3, bajo la conducción de Adrián Uribe y con los investigadores Carlos Rivera, Yuri, Mónica Huarte y Juanpa Zurita, se transmite en Las Estrellas cada domingo a las 20:30 horas.