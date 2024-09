Paola Rojas se va de Televisa: ni siquiera pudo despedirse de Netas Divinas

Después de seis años al aire, Paola Rojas reveló que terminó su tiempo dentro del programa de 'Netas Divinas' que conducía junto con otras comunicadoras y celebridades como Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magun y Galilea Montijo.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales en donde resaltó que este cambio no fue una decisión suya.

La exconductora de noticias, y también conocida como la presentadora de "¿Quién es la Máscara?", aprovechó este anuncio para darle las gracias a la empresa con la que trabajó por varios años, pues explicó que colaboró con esta compañía desde que era menor de edad. A partir de entonces ha estado en diferentes proyectos de la pantalla chica.

Por el momento no ha dado los detalles específicos que la llevaron a dejar su lugar en ese show, pues solo se limitó a mencionar que ahora tiene que enfocarse en otro tipo de actividades que no ya no son compatibles con ese empleo. Esta información no tardó en volverse tendencia y generar cientos de reacciones en las redes sociales.

¿Cómo se despidió Paola Rojas?

A través de su cuenta de TikTok e Instagram, la conductora de 47 años compartió un video en el que entre lágrimas le contó a sus seguidores que ya no sería una de las conductoras de "Netas Divinas".

“Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida”, comenzó.

Después le envió un mensaje a cada una de las presentadoras que trabajaron con ella y a todo el quipo que conforma la producción del programa de Unicable.

“A mis amadas netas las adoro, me quedo con la tranquilidad de que vamos a ser amigas siempre, estoy segura que nuestra amistad va más allá que un programa de televisión”, puntualizó. Igual dijo que no pudo ‘decir adiós’ en persona como lo hubiera querido.

"Lamentablemente no hubo oportunidad siquiera de ir a despedirme de ellos y abrazarlos. Es mi muy sentida despedida". Fue así como igual le dio las gracias a la televisora: “Agradezco muchísimo a Televisa, una empresa en la que trabajé casi 30 años. Gracias a todos los que me abrieron puertas, a todos mis compañeros”.

¿Se irá de Televisa?

En esta publicación no dijo que haya roto por completo sus relaciones con Televisa, ya que solo comentó que ya no estará en ese programa de revista, aunque no habló sobre lo que pasará con su rol en el reality de "¿Quién es la Máscara?" mientras que el noticiero que conducía "Al aire con Paola", dejó de transmitirse desde diciembre del 2023.

Resaltó que su salida inesperada del show se dio porque ahora tiene otros planes para su carrera profesional, los cuales ya no se pueden ajustar al modo de vida que tenía, por lo que tuvo que hacer esta modificación.

“Tengo nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo… Lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles, no me permitieron continuar en Televisión en ‘Netas Divinas’, eso ha sido durísimo”, expresó.

