Papá de Gomita desmiente que la conductora sea licenciada: con problemas acabó la secundaria

Gomita, después de una discusión con Gala Montes, aseguró que ella no pelearía “con alguien que no tiene papeles”, haciendo referencia a que la actriz no tenía un título universitario, como ella.

El comentario de la conductora surgió a raíz de que Adrián Marcelo aseguró que Gala Montes no estudió ni la primaria, debido a que “tiene papeles desde los seis años”, lo que le obligó a dejar la escuela.

En redes sociales, Gomita fue desmentida rápidamente, pues antes de entrar a La Casa de los Famosos, declaró que sólo estudió hasta la secundaria pero que en redes mentía que tenía hasta una maestría en Ciencias de la Comunicación. Ahora, el papá de la conductora también desmintió su versión.

Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, preciosa, ¿cómo qué me pongo a pelear con alguien que no tiene papeles?Gomita.

¿Cuál es el grado de estudios de Gomita?

Mediante una entrevista para Multimedios, Alfredo Ordaz, el papá de Gomita habló sobre el nivel de estudios de Aracely, mejor conocida como Gomita, gracias a su papel de payasita.

Alfredo recordó que Gomita se interesó en los payasos gracias a que él tenía unos amigos que se dedicaban al circo. El contacto directo con ellos y el interés de la conductora la influenció a entrar al dicho mundo, sin embargo, en la primaria la molestaban por ello.

Aracely, con su carisma, rápidamente comenzó a ganar clientes, por lo que los amigos de su padre la corrieron de la agencia donde trabajaban al sentir “envidia”. La situación deprimió a la conductora, y al verla así su padre decidió ingresarla a una Escuela de Payasos, donde aprendió a realizar rutinas y sketches de circo.

Cuando entró a la Escuela de Payasos ella tenía 11 años, y justo coincidió con su cambio de primaria a secundaria, pero, en palabras de su padre, era víctima de bullying por ser “una payasa de la calle”.

Ante las constantes burlas, Gomita decidió dejar la secundaria pública y dedicarse de lleno a su trabajo.

El bullying de ser payasa de la calle le afectó en la primaria y parte de la secundaria, por eso decidió dejar la escuela. Alfredo Ordaz.

Por ello, el nivel de estudios profesionales de Gomita se quedó hasta la secundaria, grado que, en palabras de su padre, terminó “con problemas”, pues las burlas le afectaron al grado que tuvo que cambiarla a una institución privada para que la concluyera.

Hay que ser honestos, no sé de dónde saca Aracely que es licenciada en Comunicación. Con problemas acabó la secundaria. Alfredo Ordaz.