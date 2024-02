Paquita la del Barrio recupera la salud: “me siento bien de cuerpo y alma”

"Paquita la del Barrio arribó caminando sin la silla de ruedas y siguiéndola los nueve integrantes de la Sonora Santanera con María Fernanda que encabeza Gilberto Navarrete, quienes anunciaron que el domingo 18 de febrero ofrecerán el concierto Juntos, la última parada en el Auditorio Nacional.

Puede interesarte: Paquita la del Barrio y la Santanera se reúnen en el Auditorio Nacional

“Estoy tomando medicina y me siento bien de todo, de cuerpo y alma. Aunque me duele la cadera para caminar, sé que eso va a parar si Dios quiere. Vamos a dar un show muy bonito porque nos llevamos muy bien”, adelantó la intérprete de Rata de dos patas.

Aprovechó para apoyar a Belinda ahora que estrenó el tema Cactus, que tiene alusiones a su relación con Christian Nodal. “Es un poco difícil entender a cierta gente, pero por el tiempo que he vivido y lo que he visto en algunas personas, creo que no tiene caso derramar una lágrima por nadie. Ella que está joven tiene la facilidad de buscar otra persona y ya; no se le puede obligar a un hombre que nos quiera.

Gossip Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda celebra su nominación al Latin Grammy

“El matrimonio es hermoso, lo digo como mujer , estuve casada durante 31 años con el marido que tuve. Él se fue y yo me quedé aquí y sí, digo que me hace falta, por eso comento que la gente que se quiera casar, lo haga por amor, no por interés de nada y que sean felices”, recomendó la cantante originaria de Veracruz.

Paquita la del Barrio interpretó dos nuevas canciones durante el anuncio de su próximo show, que forman parte de su nuevo disco.

“Grabé un nuevo disco con canciones inéditas de mi compadre Norberto Eduardo Toscano. Las letras, ya saben, van duro contra ellos, algunas las estrenaré en el concierto”.

No es la primera vez que mantiene a la expectativa a sus seguidores | Foto ilustrativa: Daniel Augusto | Cuartoscuro.com

Con nuevos proyectos profesionales, la cantante niega que vaya a retirarse de los escenarios como había anunciado previamente, por motivos de salud; incluso dio un concierto de despedida. “Me dedico a trabajar. Yo soy como uno de ustedes, nada más trabajando”, dijo.

Patrimonio cultural

Gilberto Navarrete, director de la Sonora Santanera con María Fernanda informó que el 11 de febrero la Sonora Santanera de Carlos Colorado será declarada Patrimonio Cultural de México por la autoridades de la Ciudad de México.

“Esto me da pie para reiterar que la Sonora Santanera es una institución musical que pertenece a todos los mexicanos. Nosotros como músicos vamos de paso, pero la Sonora Santanera ya quedó como un legado cultural de México al mundo, las canciones de la sonora están en el ADN de todos los mexicanos. El nombramiento se va a hacer en el Zócalo capitalino”, informó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Estamos muy felices y es un privilegio compartir el escenario con la señora Paquita y gracias a Sergio Gabriel que no da esta dicha de estar en el mismo escenario”, añadió el director de la sonora.

Por su parte, el productor del espectáculo, Sergio Gabriel, mencionó que “el público va a ver dos conciertos pagando sólo un boleto”, y no descartó abrir una segunda fecha en el recinto, así como más conciertos en el resto del país de esta unión entre Paquita la del Barrio y la Sonora Santanera con María Fernanda.