Para Morrisey la polémica es su vida

Steven Patrick Morrissey, mejor conocido como Morrissey, es un músico que siempre ha traído la música en las venas, así lo demostró en su infancia y así lo sigue corroborando día con día, sus pensamientos e ideas lo han llevado a estar siempre en medio de la polémica, misma que ha llevado a los escenarios, al cancelar algunas de sus presentaciones sin previo aviso. Aún así no cabe duda de que es un músico talentoso.

Inglaterra ha dado al mundo leyendas del pop y del rock, el 22 de mayo de 1959, en la localidad de Davyhulme, de padres irlandeses, nació Morrissey, el cual desde pequeño se interesó por el mundo de la música y la literatura, gracias a que su madre era bibliotecaria; su infancia transcurrió en Manchester, la cual se vio afectada por los asesinatos cometidos en esa localidad, este hecho marcó tanto a Morrissey que más tarde lo llevaría a la letra de una canción de The Smiths, Suffer little children.

Durante su juventud, el músico fue un chico bastante solitario, que encontraba en la música pop el refugio para todas las emociones que sentía, después de asistir a varias escuelas, Morrissey por fin abandonó la universidad, trabajó en empleos temporales, hasta que se unió a la banda The Nosebleeds, la cual tiempo después se disolvería, para ese entonces ya era considerado una figura sobresaliente en la escena emergente del punk en Manchester.

En 1978 Morrissey conocería a Johnny Marr, con quien años después formarían una de las mejores bandas británicas: The Smiths.

Después de que la disquera EMI los rechazara, buscaron el apoyo del sello discográfico independiente Rough Trade Records, el cual aceptó promover algunas de sus canciones, y pronto las cadenas de radio así como los elogios de la prensa consiguieron que las personas rápidamente simpatizaran con las canciones de la banda, para el año de 1984 sacarían su primer álbum el cual llegaría al puesto número 2 de las listas de popularidad en el Reino Unido.

Luego de varios años de éxitos, la banda finalmente se desintegraría y Morrissey comenzaría a labrar su carrera en solitario, en sus composiciones personales pudo plasmar todo lo que sentía y experimentaba, de su primer disco salieron clásicos como Everyday Is like sunday y Suedehead; su tercer álbum Kill uncle decepcionó a la crítica y al propio Morrissey al reconocer que no le había complacido el trabajo final, es así que en su tercer álbum Your arsenal logra reconciliarse con la crítica y con él mismo, al presentar uno de sus mejores materiales, del que destaca el tema We hate it when our friends become successful, a partir de ese momento la carrera de Morrissey fue creciendo hasta llegar a sacar 12 álbumes de estudio en solitario y uno más que viene en camino.

Morrissey ha sido un artista muy polémico desde sus orígenes, en 1992 mientras ofrecía una presentación con Madness, apareció envuelto en una bandera británica con un símbolo de skinhead, al acusarlo de racista, el músico declaró “no soy racista ni nunca lo seré. Soy lo suficientemente inteligente para no ser racista”.

También el músico es defensor de los derechos de los animales, ya que desde los once años se declaró vegetariano y uno de los requisitos para presentarse en algún festival o foro es que durante su show no se puede vender alimentos que contengan carne, algo que le ha causado demasiadas criticas como la vez que declaró “los asesinatos de Noruega no son nada comparado con lo que pasa en McDonald's".

Hoy Morrissey llega a la edad de 60 años, y lo festejará lanzando un nuevo álbum de covers, el cual llevará el nombre de California son, y que verá la luz este próximo 24 de mayo y abrazando de nuevo a la polémica por apoyar a un partido de ultraderecha en Inglaterra.