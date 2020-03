Paran grabaciones de Luis Miguel la serie

Con una imagen en su cuenta de instagram (@cesar_bordon), acompañada del mensaje: "And get back to Buenos Aires. Todo parado, hasta nuevo aviso", el actor argentino César Bordón confirmó este martes que las grabaciones de la segunda temporada de Luis Miguel la serie en la Ciudad de México, se suspendieron.

Previamente, Bordón compartió imágenes de su reciente visita a Quintana Roo y escribió: "Antes de que se declarase la pandemia y que nos agarrase aquí. Para diversión y recuerdo. Antes de regresar a guardarnos a Buenos Aires. Mi vida por acá", escribió el actor, quien tiene el papel de Hugo López, el manager del cantante, interpretado por el mexicano Diego Boneta. Ni el protagonista ni la plataforma Netflix, productora de la serie, informaron nada al respecto.

La emergencia ha afectado incluso el plan de boda de la conductora de Venga la alegría, Kristal Silva, quien informó en la emisión de ayer, que la ceremonia prevista para el 20 de marzo, se pospone, "por esta situación tan grave que estamos viviendo en el mundo".

Agregó que "está en nuestras manos ayudar un poco a esta situación porque tengo conciencia, por respeto, por eso voy a tratar de dejarlo al destino, que sea cuando Dios quiera y los tiempos se acomoden", aseguró la conductora.