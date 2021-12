Parquet Courts: “El rock está más vivo que nunca”

Parquet Courts es una banda formada por Andrew Savage, Austin Brown, Sean Yeaton y Max Savage, en Brooklyn, Nueva York, por ahí del 2010. Al año siguiente, el grupo lanza su álbum debut American Specialities, un trabajo que solo se pudo conseguir en formato cassette a nivel local, y que por razones desconocidas no ha visto la luz en plataformas digitales.

Su segundo álbum Light Up Gold, ve la luz en 2012 y es en ese momento cuando empiezan a recibir atención de la muy exigente prensa de rock indie estadounidense. Para 2014 llega Sunbathing Animal, un disco con el que además de recibir muy buenas reseñas empiezan a experimentar con nuevos sonidos y a hacerse de un nombre en la escena de rock independiente global, con lo que el portal Pitchfork les da un lugar en el llamado “revival” del llamado “whip-smart rock”, que es algo así como “rock inteligente para gente de rápido aprendizaje”.

Gossip (VIDEO) Sesiones Normal: Gepe, el homenaje indie al mainstream

Content Nausea es su cuarto trabajo, un EP en el que solo participan Andrew y Austin, y con el que entregan un sonido un poco más minimal y experimental que les deja ver a los fans y a la prensa que no son una banda con ganas de estancarse en un solo estilo. Dos años más tarde publican Human Performance, disco con el que debutan en el prestigioso sello inglés Rough Trade, y un álbum de rock crudo y conciso, en el que, aunque ellos se definen como una banda sin un mensaje político, las letras de las canciones dejan ver un pensamiento muy crítico.

Posteriormente lanzan Milano, un disco en el que el afamado compositor italiano Daniele Luppi llama a los Parquet y a Karen O, la cantante de los Yeah Yeah Yeahs! para rendir tributo a la ciudad italiana Milán y a su profundo hedonismo de los años ochentas. Luego de entregar Wide Awake (2018), disco donde se hacen acompañar de Bryan Burton (Danger Mouse) como productor y con el que consiguen un sonido de rock más bailable y en el que suenan más maduros, si es que ese aburrido adjetivo se puede utilizar para definir su trabajo.

Foto: Cuartoscuro

Finalmente en noviembre de 2021 y después de haber lanzado algunos sencillos previos y de haber sobrevivido a la pandemia, la banda lanza Sympathy for Life, un disco que ha tenido que quedarse guardado hasta que pueden volver a los escenarios, empezando en Estados Unidos y así como en la reciente edición del festival Corona Capital, en la Ciudad de México.

Sobre su participación en dicho festival, Andrew Savage, el vocalista y guitarrista de la banda dice a El Sol de México que se siente muy contento tras dicha experiencia:

“Fue increíble, tuvimos un muy buen sonido arriba del escenario y quizá sea una de las veces que mejor nos hemos sentido con el sonido arriba y hacia afuera del escenario. La gente se veía feliz, estaban todos bailando y eso nos animó a tocar versiones más largas de nuestras canciones. Además nos dieron un horario muy bueno, justo cuando acaba la tarde y empieza a oscurecer”.

Gossip El disco de Bowie que permanecía enlatado

Esta fue su tercera vez en México, ¿cierto?

En realidad fue la segunda que tocamos en el Corona Capital de la Ciudad de México, aunque ya hemos tocado también en Guadalajara y Monterrey... México es un país en el que nos encanta tocar y también visitar.

Y con el show del Corona Capital cierran el 2021...

Correcto, este año empezamos a tocar por Estados Unidos en agosto y como te puedes imaginar, fue algo increíble podernos volver a subir a un escenario.... Este es nuestro trabajo pero además es algo que hacemos con mucha pasión y que en definitiva pensamos que es para lo que estamos en este planeta, y aunque la música nunca se fue, gran parte de tu trabajo como músico es dar conciertos. Además, independientemente de esta parte digamos espiritual, pues está la parte económica, y no importa sí eres Beyoncé o Parquet Courts: los músicos vivimos de dar conciertos y poder volverlo a hacer es tener trabajo que trae consigo un poco de tranquilidad económica.

Foto: Cuartoscuro

Cuéntanos sobre el proceso de este último álbum, ¿lo hicieron durante el confinamiento por la pandemia?

No, este disco lo terminamos justo antes que llegara la pandemia, lo terminamos en la primera semana de marzo del 2020, y obviamente tuvimos que posponer el lanzamiento porque para nosotros siempre es muy importante salir de gira para el lanzamiento de un álbum. Y tuvimos mucha suerte, porque ahora que lanzamos el disco ya podemos tocar, así que aunque fue un poco triste retrasar el lanzamiento por casi un año, ahora estamos muy emocionados de poder salir de gira y de ver el entusiasmo con el que la gente está recibiendo el disco. Además, este retraso nos dio chance de trabajar más detalladamente en cosas como el arte del disco, así como la posibilidad de hacer un video para cada una de las canciones.

Entonces no se puede decir que Sympathy for Life es lo que ahora se conoce como un disco pandémico.

Yo diría que no, aunque de alguna forma sí lo es… No lo sé, a nosotros nos gusta siempre contextualizar nuestro trabajo en el tiempo en el que estamos viviendo, pero no sé, creo que ya me confundí (risas).

Gossip Elbow: Hacer amistades por los discos que escuchamos

Platícanos de la dinámica “Power of Eleven” que fue como iban lanzando las canciones.

Básicamente la idea es que para nosotros ser fan es ser parte de una comunidad, así que quisimos crear un entorno alrededor del mundo donde nuestros seguidores realmente fueran una comunidad, y decidimos hacer once happenings en Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa y Japón, donde todos tuvieran una experiencia durante el lanzamiento del sencillo. El de “Just shadows” lo hicimos en Xochimilco, por recomendación de nuestro amigo Paco Barba, quien nos habló de las chinampas y de cómo podíamos hacer algo divertido en los canales con una banda de rock mexicana tocando nuestra música. La verdad es que nadie de nosotros ha estado aún en Xochimilco, pero todas las fotos que nos mandó Paco nos gustaron mucho y por eso decidimos hacerlo ahí.

¿Y cómo les fue en los lugares de los otros lanzamientos?

Hicimos uno en París, Francia, en una clase de dibujo, otro en Austin, Texas, donde fuimos DJs y uno más en Manhattan, Nueva York, donde contratamos a la Lesbian & Gay Big Apple Marching band para desfilar por el centro de la ciudad... Este en particular fue muy divertido. Si quieren ver cada uno de ellos pueden entrar a nuestro sitio web https://www.parquet-courts.com

Foto: Cortesía

Entonces entiendo que como banda le dan mucha importancia al aspecto visual.

Yo hago toda el trabajo visual y gráfico para la banda, para mí es un trabajo igual de importante que tocar la guitarra y es que todas las bandas que admiro como Devo, The Velvet Underground, Black Flag o Sonic Youth tienen estos muy fuertes elementos visuales de identidad, algo que empieza en el arte de las portadas de los discos -que también hago yo-, porque no hay nada más deprimente que un disco con un arte de portada malo.

Siempre me gusta preguntarle a las bandas: ¿Crees que el rock sigue vigente, crees que tiene futuro?

Definitivamente sí, yo creo que cuando cierta gente dice que el rock está muerto, lo único que nos dejan ver es que su imaginación está muerta. Es decir, si la idea que tienen de rock son bandas como Oasis o AC/DC, claro, seguramente no volvamos a ver surgir otras bandas como esas, pero es definitivo que todo tiene evolucionar… El rock está más vivo que nunca con todas las bandas que surgen a diario en todo el mundo.

Sé que tienes un sello llamado Dull Tools, ¿qué nos recomiendas de ahí?

Tuvimos dos lanzamientos muy buenos este año, el primero es de una artista japonesa llamada Nana Yamato y se llama Before sunrise', es música electrónica muy experimental, un muy buen disco y ella es una gran artista. El segundo es de un artista de Brooklyn que hace también música experimental, pero más en la onda cantautor; su nombre es Mike Etten y el disco se llama Love Wash… Si quieren escuchar estos y otros lanzamientos del sello vayan a https://dulltools.bandcamp.com

Muchas gracias Andrew, esperamoa verlos muy pronto de regreso en México.

Gracias a ustedes y haremos todo lo posible por venir a tocar de nuevo en 2022.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️