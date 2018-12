Patricio Borghetti celebra la Navidad con su familia en Argentina

Patricio Borghetti, uno de los conductores de la televisión mexicana, que a dos años de haberse incorporado al programa matutino Venga la alegría de TV Azteca, reconoce que “me siento en familia con mis compañeros y en mi hogar; Dios me ha bendecido acrecentando a la familia que formé, con la llegada de mi segundo bebé (varón) en mi matrimonio con mi esposa Odalys Ramírez, que con la noticia, volveremos a experimentar la paternidad en el 2019”.Borghetti comentó que celebrará la Navidad en su país natal Argentina, con toda su familia. “Le prometí a mi madre que pasaría estas fecha con ella. Por eso me toca viajar a Argentina. Arribamos, mi hijo Santino, Odalys, Gía y yo”.

Adelantó que a diferencia de México en “Argentina no cenamos romeritos, bacalao o tomamos ponche. Allá son carnes asadas, carnes frías y ensaladas; esto porque llegamos en pleno Verano y Buenos Aires, lo encontramos con muy alta temperatura a diferencia del frío que está haciendo en México”, detalló.El también cantante pop, siendo hace un balance de lo que le deja el 2018 y frente al árbol de la navideño confió: “Ha sido uno de los mejores años de mi vida. Trabajé haciendo lo que me gusta, consolidé mi familia laboral, acrecenté a mis amigos familia y viene a mi vida matrimonial, un nuevo integrante; qué más le puedo pedir a la vida, que me siga manteniendo en una estabilidad de salud y en la profesión. Venga la alegría es mi sostén, Odalys, mi protección y mis hijos, por quién vivir”.

El Pato Borghetti, quien momentáneamente ha dejado la composición como el seleccionar canciones para un nuevo álbum en su carrera de solista, reconoció que en los primeros meses de 2017, “tuve que acoplarme al programa de revista, hoy siento que no han pasado dos años, sino que es más tiempo, ya que repito, me siento como en casa. Gozamos de una gran unión todos los conductores que somos y bien podemos decir que tenemos una vida fuera de la emisión, nos divertimos juntos y esto trasciende en la pantalla chica, se siente la hermandad, el compañerismo y la alegría con la que hacemos nuestro trabajo”.

Con una estadía en México de poco más de 24 años, por convicción y de corazón nacionalizado mexicano Patricio Borghetti precisó que “la belleza si bien te da el acceso a tener un buen empleo en el medio artístico, no siempre bien podrá ser tu carta de presentación, y desde que llegue a este país; siempre trato de enfocarme en el desarrollarme, aprender, seguir cultivándome, leer, estudiar, para crecer en paralelo en lo profesional como personal, porque lo físico con el tiempo se pierde, se deteriora; y lo mejor es tener una buena familia, buenos amigos y manejarse uno cordialmente y con respeto con los que te rodean para que en reciprocidad uno reciba lo mismo”.

Al hablar de su experiencia en la paternidad dijo que “la llegada de mi tercer bebé me tiene muy feliz, es algo que planeamos Odalys y yo, es un bebé muy esperado, buscado y anhelado, va a hacer niño; ya estamos muy ansiosos y que se pasen estos meses para conocerlo. Le pedimos a Dios que lo traiga al mundo lleno de salud para darle nuestro amor y protección de padres”.