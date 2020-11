Paty Cantú busca programa de becas para artistas latinas

En 2000, Paty Cantú inició su carrera musical como parte del dueto Lu, y ocho años más tarde, emprendió su camino como solista. A lo largo de este período de tiempo, ha recibido múltiples premios MTV, e incluso un reconocimiento de la Sociedad de Autores y Compositores de México, convirtiéndose así en una de las cantautoras mexicanas más aclamadas.

Con estos logros dentro de su faceta como cantante, ahora da un paso más dentro de la música al fungir como productora de su más reciente álbum, La mexicana. Sin embargo, reconoce que no ha sido un camino fácil, ya que para alcanzar esta meta tuvo que librar una serie de obstáculos que la misma industria le presentó.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Llevaba muchos años produciendo, incluso lo había hecho para otros artistas. Pero cuando empecé, esta industria era muy machista, no me fue fácil salir adelante, tenía algunas inseguridades que me impedían levantar la mano y pedir lo que merecía. Recordaba mis primeros años en el proyecto de Lu, cada vez que levantaba la mano, alguien me decía que no sabía componer, y que nadie me iba a firmar sola”, recuerda.

“Me quedaron estos rezagos, quería producir, pero temía que pensaran que no lo merecía. Con el tiempo simplemente lo superé, me dije a mí misma que no volvería a bajar la cabeza. Si quiero dar oportunidades para otras mujeres, debo tener el valor de pedir que se abran para mí”, comparte la artista.

Fue gracias al cantautor y productor Aureo Vaqueiro que se decidió a explorar abiertamente esta faceta, ya que él fue quien la alentó a colocar su crédito como productora en el disco. La cantante añadió que gracias a que ha adquirido más experiencia en este campo, otros intérpretes como Karol Sevilla, Chucho Rivas y Ximena Sariñana, la han buscado para que les produzca futuros temas.

DEFENSORA DE LAS MUJERES

Gracias a su labor como miembro del Consejo Directivo de los Premios Grammy Latino, hace unos meses se le presentó la oportunidad de colaborar con Alicia Keys en el proyecto She is the music, cuyo objetivo es abrir puertas para las mujeres en la industria. Por ello, Paty aprovecha su nuevo disco para celebrar la fortaleza de las mexicanas, y defender su lugar en el gremio.

"Estamos en el proceso de cambio, no creo que las situación ya esté totalmente en un nivel de igualdad, pero se está avanzando. Voy a continuar mi labor, porque no debería de ser raro que una artista explore distintos géneros, o no se vea como se supone que debe lucir, si eres popstar femenina debes verte de cierta manera, evitar hablar de ciertos temas. Pero nunca he sido esa persona, y mi equipo lo sabe. Se dice que el camino debería ser normal, pero todavía falta".

La cantautora lanzó una invitación a todas aquellas mujeres que deseen incursionar en la música, a acercarse al sitio de She's the music para darse de alta y recibir apoyo. Asimismo, adelantó que ya preparan un programa de becas para artistas latinoamericanas, que esperan esté listo el próximo año.

"Estamos trabajando con una marca, el próximo año vamos a tener listos todos los detalles. Iniciaremos en México, pero la intención es que se extienda para todo el continente, que todo el mundo pueda tener acceso", finalizó.