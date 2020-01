Paty Cantú enfrenta el hipertiroidismo con música nueva

Paty Cantú toma vuelo para recibir el 2020, recién certificada como buza, la cantante ya tiene tres nuevas canciones que produjo junto con Aureo Baqueiro y empezará a promocionarlas a partir de febrero próximo.

Tras develar la placa como madrina de las 3800 representaciones del musical Mentiras en el Teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas, Paty informó que hizo duetos con personajes conocidos en el mundo entero.

“Cada uno fue elegido para interpretar determinada canción para que el mensaje fuera contundente. Y yo desde este año, estoy interpretando mi música a mi forma que es la mexicana y el reguetón sólo lo incluyó en mis shows en máximo tres temas ante mi público”.

La cantautora también comentó que ya son varias las veces que la invitan a participar en teatro musical, pero sus giras le han impedido darse esa oportunidad.

“Sí me gustaría en un momento hacerlo. Me han ofrecido actuaciones en Hoy no me puedo levantar y Vaselina. El tiempo no se ha dado, ya que en la música es como el amor, el tiempo es todo y es el que ahora me quiero dar para probar en esta rama”.

HIPOTIROIDISMO LO TRATA

Paty Cantú, habló también por primera vez de su estado de salud, pues padece hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune que provoca el mal funcionamiento de la tiroides, lo que provoca el funcionamiento más lento de los órganos del cuerpo.

“Estoy muy bien, gracias. Mi hipotiroidismo es algo que se puede tratar y cuando encuentras tu balance se puede hacer una vida normal como la hago yo. La depresión es un síntoma de muchas enfermedades distintas, la depresión es síntoma del hipotiroidismo. En mi caso he buscado respuesta, hago mucho ejercicio y lo van a notar ahora hasta plasmado en mis canciones. Mi drama ya no es el mismo, porque veo la vida diferente. Mi mensaje es que es que es muy importante que tengamos en cuenta los momentos en el mundo, las redes sociales, los problemas políticos sociales y económicos nos tienen con mucha presión y de ahí vienen muchas enfermedades como el hipotiroidismo. La salud como los temas sociales se resuelven con quererse a uno mismo como somos”, dijo la cantante.