Paty Manterola lanza nuevo sencillo tras Quién es la Máscara

A unos días de la muerte de su padre, Jorge Manterola Fernández, Paty Manterola heredó su joya más preciada: una guitarra acústica con la cual sus hijos Lucca, Leo, Matteo y Alesso, aprenderán a tocar. “Nadie te prepara para algo así, por más que se platique de la pérdida, pero yo he llevado muchos años en la introspección de buscar la felicidad dentro de mí, tengo herramientas y siento que estoy fuerte emocional y espiritualmente. Mi familia y yo creemos que somos espíritu, luz de Dios que viene y se materializa y ahora esamos juntos en otro plano. Mis niños ya están reconfortados, pero extrañan su voz. Les llevé la guitarra de mi papi y me dijeron que olía a él”, describe tranquila la cantante.

Con grandes proyectos en televisión como Señora Acero y Renta congelada, la ganadora del segundo lugar en ¿Quién es la máscara?, acaba de lanzar en plataformas digitales la canción Leyenda, de Érika Ender (Despacito) y Lugo González. “Es una canción sexy, que habla de esa mujer empoderada que sabe pedir lo que quiere a la hora que la seduzcan. A mí me gustó mucho porque está en sonido pop urbano y siempre me han gustado las fusiones”.

Aunque la autora de su nuevo sencillo creó el súper éxito Despacito, Manterola está conciente de que nunca una canción frente a otra, tiene el mismo impacto: “Cada letra tiene su personalidad, tiene su magia; lo que sí puedo decir que el recibimiento que ha tenido Leyenda, ha sido muy afortunado y no me lo esperaba de esa manera. La verdad es impresionante. Yo sabía que el tema es muy bueno y la respuesta de la gente es maravillosa. Aunque como voy de manera independiente en la plataforma digital, me está costando más trabajo”, concluye.