¡Quihúbole banda!: Paul McCartney cierra el Corona Capital con St. Vincent y Jack White

El Corona Capital 2024 llegó a su fin con la participación estelar de Paul McCartney, quien continuó practicando su español, y afirmó que “está chingón estar aquí de nuevo”, luego de que esta semana se presentó dos veces en el Estadio GNP.

“¡Quihúole banda!”, gritó el ex Beatle, en cuya presentación contó con la participación especial de St. Vincent para interpretar “Get Back”. La estadounidense también lo acompañó en el cierre del show, junto con Jack White, para tocar las cuerdas “The End”, en un duelo musical que causó la euforia de los asistentes.

“We love you Paul”, se escuchaba gritar a los fans. Esta última jornada del festival, que reunió a 81 mil 736 personas, finalizó 43 minutos después de lo que estaba previsto.

Y es que Sir Paul le regaló “un pilón” al público, interpretando la mayoría de las canciones que confirmaron el setlist de sus shows en solitario de la gira “Get Back”.

El cantante entonó 26 de los 35 temas que conforman su setlist regular, entre los que se encontraban aquellos de su faceta solista como “Maybe I’m Amazed” y “Jet”; y otros de The Beatles como “Obla Di Obla Da”, “Blackbird” y “Now And Then”, su canción nominada al Grammy. “Son un gran público”, dijo.

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de "Hey Jude", tema en el que organizó al público para cantar el coro. Así invitó a cantar primero a los chicos el clásico "Naa, na na na na Hey Jude", después a las chicas y finalmente todos.

"Let it be" también construyó otro instante que emocionó, al ser coreada de principio a fin.

Cuando llegó el momento de la despedida vino la pregunta “¿Quieren más?”, al ver la efusiva respuesta, soltó una carcajada, y continuó con el encore.

Antes había regresado al escenario con tres banderas: la de México, la de Gran Bretaña y la de la comunidad LGBTQ+.

El británico se despidió de su público con la promesa de volver a verlos muy pronto: “Nunca cambien, hasta la próxima”.

Fuegos artificiales y una lluvia de confeti tricolor marcaron el final definitivo, en la retirada multitudinaria, en ciertos momentos se volvió a escuchar el coro de "Hey Jude", mientras miles caminaban rumbo a su destino.